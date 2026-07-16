Post Malone do të jetë kryesuesi i ceremonisë së mbylljes së Kampionatit Botëror - artisti që do të ndezë atmosferën
Reperi Post Malone është shpallur si kryesuesi në ceremoninë e mbylljes së Kupës së Botës FIFA.
Ai do të performojë para finales së garës në stadiumin e New York New Jersey.
Ceremonia do të festojë fundin e turneut 39-ditor që mblodhi së bashku 48 ekipe nga 16 qytete pritëse në Kanada, Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Paraqitja e Malone në këtë event vjen ndërsa ai vazhdon udhëtimin e tij si një nga yjet më të mëdhenj të muzikës.
Ai ka ndërtuar një karrierë duke përzier zhanre nga hip-hop dhe pop me muzikën country. Albumi i tij i fundit, "F-1 Trillion", shënoi projektin e tij të parë në muzikën country dhe debutoi në vendin e parë në Billboard 200.
“Në një kohë kur sporti, kultura dhe vëmendja globale bashkohen, Post Malone do të performojë një performancë të krijuar për të festuar udhëtimin e turneut dhe për të ndezur atmosferën përpara se vëmendja e botës të kthehet te finalistët”, tha Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino.
Në finalen e Kupës së Botës do të performojnë edhe Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber dhe Coldplay.
"Jemi të kënaqur që kaq shumë yje nga bota e futbollit dhe muzikës po dalin në fushë. Ceremonia e mbylljes do të jetë gjithashtu finalja historike e Kupës së Botës, duke bashkuar pasionin e 48 ekipeve, 16 qyteteve pritëse dhe miliona tifozëve në një skenë të paharrueshme", tha Infantino. /Telegrafi/