Portugalia zgjedh pasardhësin e Martinezit? Tre emra të njohur në garë
Federata Portugeze e Futbollit ka nisur të planifikojë të ardhmen e kombëtares dhe tashmë po shqyrton kandidatët e mundshëm për të pasuar Roberto Martinezin pas Kupës së Botës 2026.
Sipas raportimeve të fundit, në listën e ngushtë të federatës ndodhen tre trajnerë të njohur portugezë: Jorge Jesus, Abel Ferreira dhe Sergio Conceicao, të cilët konsiderohen si kandidatët kryesorë për të marrë drejtimin e kombëtares.
Martinez pritet të largohet pas përfundimit të kontratës së tij këtë verë. Trajneri spanjoll vazhdon të ketë vlerësim të lartë në tregun ndërkombëtar dhe raportohet se është i hapur për një rikthim në Ligën Premier.
Gjithashtu, ai thuhet se ka zhvilluar bisedime edhe me Al-Nassr nga Arabia Saudite.
Ndër emrat që po shqyrtohen për ta zëvendësuar, Jorge Jesus shihet si një nga favoritët. Trajneri veteran ka ndërtuar një karrierë të pasur me trofe, duke fituar disa tituj kampion në Portugali me Benficën, ndërsa me Flamengon triumfoi në Copa Libertadores dhe kampionatin brazilian.
Një tjetër kandidat i fortë është Abel Ferreira. Ai ka fituar reputacion të madh në Amerikën e Jugut gjatë periudhës së tij te Palmeiras, ku udhëhoqi skuadrën drejt dy titujve radhazi në Copa Libertadores dhe u shndërrua në një nga trajnerët më të suksesshëm të brezit të tij.
Në garë mbetet edhe Sergio Conceicao, i cili ka lënë gjurmë të rëndësishme në futbollin portugez me Porton.
Ai i dha fund dominimit të Benficës në kampionat dhe fitoi disa tituj të rëndësishëm kombëtarë gjatë periudhës së tij në klub./Telegrafi/