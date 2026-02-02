Portieri gjerman jashtë fushe, rikthimi te Barcelona mund të ndodhë
Marc-Andre ter Stegen mund të qëndrojë jashtë fushave deri në dy muaj pas një dëmtimi muskulor të pësuar gjatë ndeshjes së Girona kundër Real Oviedo, sipas raportimeve të Nil Sola.
Ekzaminimet e para mjekësore rezultojnë negative, duke lënë të hapur skenarë të ndryshëm për të ardhmen e portierit, përfshirë edhe një rikthim të mundshëm te Barcelona.
Portieri gjerman, 33 vjeç, aktualisht në huazim te Girona nga Barcelona, kishte luajtur vetëm dy ndeshje për klubin e përkohshëm para se të pësonte dëmtimin.
Kjo vjen në një moment sfidues për portierin, i cili kishte kërkuar huazimin për të siguruar minuta të rregullta loje, pas angazhimeve të kufizuara me Barcelonën këtë sezon.
Burime pranë klubit raportojnë se dëmtimi i pësuar kundër Oviedo është mjaft serioz, duke mundësuar mungesën e Ter Stegen për një periudhë të gjatë, me rikuperim që mund të zgjasë deri në fund të pranverës.
Kjo situatë ngre pyetje të reja për të dy klubet, Girona dhe Barcelona, mbi planet e tyre për portierin në javët e ardhshme.
Huazimi i Ter Stegen te Girona kishte për qëllim ofrimin e minutave të rregullta për portierin para Kupës së Botës 2026, ku ai synon të rikthehet në formë të plotë dhe të ketë ritëm loje.
Para huazimit, ai kishte luajtur vetëm një ndeshje për Barcelonën këtë sezon në Kupën e Mbretit. /Telegrafi/