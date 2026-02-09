Policia arreston tre të dyshuar për vjedhje të rëndë në Prishtinë
Njësitet e Stacionit Policor Veriu në Prishtinë kanë arrestuar tre persona të dyshuar për vjedhje të rëndë, pas një pune intensive hetimore dhe operacionale.
Rasti kishte ndodhur më 2 shkurt 2026 në fshatin Marec të Prishtinës, ndërsa arrestimi i personave të dyshuar është realizuar më 7 shkurt 2026.
Të dyshuarit janë: E.G., 18 vjeç; R.G., 18 vjeç; L.P., 19 vjeç.
Sipas Policisë së Kosovës, personat e arrestuar janë dërguar në mbajtje me vendim të prokurorit të shtetit, ndërsa hetuesit po vazhdojnë të kryejnë të gjitha veprimet hetimore dhe procedurale të nevojshme për zbardhjen e plotë të rastit. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals