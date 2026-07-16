Pickford i acaroi tifozët e Argjentinës me festime të turpshme pas golit të Gordon, por ‘goditet’ nga karma pas golit të Fernandez
Portieri i Kombëtares së Anglisë, Jordan Pickford, nuk arriti ta shpëtonte ekipin e tij nga humbja 2-1 ndaj Argjentinës në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026 .
Pavarësisht se bëri disa pritje të shkëlqyera në ndeshje, ai pa kampionët e botës të shënonin dy gola të mrekullueshëm për të bërë një rikthim sensacional.
Pickford ishte në fakt shumë i entuziazmuar pas golit të parë të Anthony Gordon në pjesën e dytë.
Ai festoi në mënyrë ekstaze dhe madje dukej se kapi organit gjenital duke ua drejtuar mbështetësve argjentinas për t’i acaruar ata.
Megjithatë, karma do të kthehej për ta përndjekur Pickfordin më vonë në pjesën e dytë.
Pasi Enzo Fernandez shënoi golin e barazimit me një goditje të fuqishme, Cristian Romero festoi para fytyrës së Pickford duke e lënë të turpëruar përpara se Lautaro Martinez të shënonte edhe golin e fitores. /Telegrafi/