Phil Collins nuk e përjashton rikthimin në muzikë pavarësisht sëmundjes: Mendoj të performoj përsëri para një publiku
Muzikanti Phil Collins ka lënë të kuptohet se ende po mendon të krijojë muzikë të re, pavarësisht problemeve shëndetësore afatgjata që e kanë detyruar të tërhiqet nga jeta publike dhe turnetë.
Në njërën nga intervistat e fundit, vokalisti i Genesis deklaroi se ende po mendon të kthehet në studion e tij në shtëpi.
"Vazhdoj t'i them vetes: 'Duhet të kthehesh në studion tënde në shtëpi'. Ka gjëra mbi të cilat mund të filloj të punoj. Tani jam më i shëndetshëm sesa kam qenë për një kohë të gjatë. Do të mendoja të dilja përsëri para një publiku", tha ai.
Fituesi i çmimit Grammy zbuloi gjithashtu se ai refuzoi një mundësi për të performuar në ceremoninë e ardhshme të pranimit në Rock & Roll Hall of Fame në nëntor.
Foto: Phil Collins/Instagram
"Më pyetën nëse do të performoja dhe unë thashë jo. Duhet të jesh në formën më të mirë për të bërë diçka të tillë. Nuk mund të dalësh thjesht në skenë. Duhet të ushtrohesh dhe nëse nuk këndon deri atëherë, zëri yt do të prishet dhe kjo nuk është mirë", tha Collins.
Muzikanti, i cili kohët e fundit bëri një paraqitje të rrallë publike në Pallatin e Buckinghamit me ish-gruan e tij Jill Tavelman, përfundimisht vendosi të mos performonte.
Collins foli më herët këtë vit rreth arsyeve të tërheqjes së tij nga muzika pas turneut të fundit të Genesis në vitin 2022. Kohët e fundit ai shpjegoi se pësoi një dëmtim të shtyllës kurrizore në vitin 2007 që çoi në dëmtime serioze të nervave.
Foto: Phil Collins/Instagram
Muzikanti zhvilloi gjithashtu një gjendje të njohur si rënia e këmbës, e cila ia vështirëson ngritjen e pjesës së përparme të këmbës pas një operacioni në shpinë. Për shkak të kësaj, të luash bateri është pothuajse e pamundur për të.
"Kam një infermiere që është me mua 24 orë në ditë për t'u siguruar që i marr ilaçet siç duhet. Çdo gjë që mund të shkonte keq me mua, ka shkuar keq", tha ai dikur.
Collins, i cili i është nënshtruar pesë operacioneve në gju, zbuloi gjithashtu se ka probleme me veshkat të shkaktuara nga zakonet e tij të kaluara të alkoolit. Muzikanti tani nuk ka pirë alkool për më shumë se dy vjet.
Në dokumentarin "Phil Collins: Drummer First" të vitit 2024, ai pranoi se ende po mësohet me jetën pa muzikë.
"E kam kaluar gjithë jetën time duke luajtur bateri. Papritmas, të mos jem më në gjendje ta bëj këtë është një tronditje. Nëse zgjohem një ditë dhe mund të mbaj shkopinj baterie, atëherë do të jem në gjendje ta bëj", shpjegoi ai. /Telegrafi/
Foto: Phil Collins/Instagram