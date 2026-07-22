Ambasada gjermane kërkon ndërprerjen e rrënimit të objekteve në Ujman
Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë ka shprehur shqetësim të thellë për rrënimin e shtëpive pranë liqenit të Ujmanit, duke iu bashkuar shqetësimeve të ngritura më herët nga Bashkimi Evropian, për këtë çështje.
Në një reagim publik, përfaqësia diplomatike e Berlinit në Kosovë thekson se respektimi i procedurave të rregullta ligjore dhe zbatimi i parimeve të shtetit të së drejtës, të garantuara me Kushtetutën e Kosovës, janë thelbësore për rrugën evropiane të vendit.
“Ne bëjmë thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të këtyre veprimeve dhe kërkojmë zgjidhje transparente dhe në përputhje me ligjin”, thuhet në reagimin e ambasadës gjermanë.
Reagimi vjen pasi autoritetet kosovare kanë nisur rrënimin e objekteve të ndërtuara në pronat e ndërmarrjes "Ibër-Lepenc" në zonën e liqenit të Ujmanit, një veprim që është kundërshtuar nga pronarët e deritashëm serbë të atyre objekteve e shtëpive, e po ashtu edhe të udhëheqësve politikë të Komunës së Zubin Potokut që ka thënë se nuk ka dhënë leje për këto rrënime. /Telegrafi/