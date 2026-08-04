“Petal”, videoklipi i Ariana Grande-s që kritikon presionin e famës dhe standardet e bukurisë
Videoklipi i ri i Ariana Grande-s për këngën “Petal” ka tërhequr vëmendjen për simbolikën e tij të errët dhe mesazhin mbi presionin që përjetojnë gratë në industrinë e argëtimit.
Në video, Ariana luan rolin e Pepper, një aktore aspirante që përballet me refuzime të vazhdueshme për shkak të pamjes dhe mënyrës së saj të të qenit.
Për t’u pranuar, ajo nis të ndryshojë veten, derisa presioni dhe kritikat e çojnë historinë në një kthesë dramatike, shkruan DailyMail.
Një nga simbolet kryesore është një yll i zbrazët në “Hollywood Walk of Fame”, nga i cili rritet një lule që thahet sa herë personazhi përballet me dështime, duke simbolizuar ndikimin e famës dhe gjykimeve të jashtme.
Videoklipi përmban edhe referenca ndaj filmave si “The Substance”, duke prekur temat e plakjes, perfeksionit të imponuar dhe mënyrës sesi gratë shpesh vlerësohen për pamjen e tyre.
Përmes “Petal”, Ariana Grande sjell një reflektim mbi presionin publik dhe pasojat e kërkimit të vazhdueshëm për një imazh perfekt. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com