Pësoi tri gola në ndeshjen e fundit në Kupën e Botës, por pritet të bëjë një transferim befasues te Man Utd
Manchester Unitedi është në kërkim të lojtarëve të rinj për sezonin 2026/27, dhe një prej tyre mund të jetë portieri skocez Angus Gunn. 30-vjeçari është në dispozicion si transferim i lirë pas largimit të tij të fundit nga Nottingham Forest.
Në ndeshjen e djeshme kundër Brazilit në Kupën e Botës, Gunn pësoi tre gola në humbjen 0-3 dhe në tre ndeshjet e ekipit të tij kombëtar në turneun në SHBA, Kanada dhe Meksikë, gjithsej katër gola.
Skautët e klubit nnga Old Trafford e kanë monitoruar portierin me përvojë për njëfarë kohe. Ideja është që të riorganizohet plotësisht hierarkia aktuale midis portierëve.
Gunn ka një marrëdhënie të mirë me drejtorin sportiv të Manchester United, Jason Wilcox, që daton që nga koha kur ata luanin së bashku në akademinë e Manchester City.
Kërkimi aktiv për një portier të ri rrjedh nga vendimi i prerë i klubit për të shitur si Altay Bayindir ashtu edhe Andre Onana. Bordi ia ka bërë të qartë portierit kamerunas qëllimin e tyre për ta shitur atë gjatë afatit kalimtar të verës.
Megjithatë, Onana është planifikuar të kthehet për fillimin e stërvitjeve parasezonale pas dy javësh nëse një transferim nuk realizohet ndërkohë. Bayindir pritet të kthehet në Turqi.
🚨 Manchester United are considering a move for Angus Gunn, who is available as a free agent after leaving Nottingham Forest. 🧤
The 30-year-old is currently with Scotland at the World Cup and has emerged as a possible experienced goalkeeping option for United this summer.… pic.twitter.com/O8nZYzMC6k
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 25, 2026
Lammens mbetet numri 1
Portieri i ri, Senne Lammens është bërë zgjedhja e parë e padiskutueshme në Old Trafford që kur debutoi kundër Sunderland tetorin e kaluar. Me një rikthim në Ligën e Kampionëve dhe një program ndeshjesh të mbushur plot sezonin e ri, bordi i klubit është i vendosur të sigurojë një garë të besueshme dhe me përvojë.
United gjithashtu ka qenë duke monitoruar portierin me përvojë të Leeds United, Karl Darloë, ndërsa lojtari i ri i huazuar Radek Vitek ka shprehur ngurrimin e tij për t'u rikthyer në ekip si rezervë. /Telegrafi/