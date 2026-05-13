Perez shpërthen: Fushatë e organizuar kundër Real Madridit
Presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, ka dhënë një intervistë të re për La Sexta, pas konferencës së bujshme për media të mbajtur më herët gjatë javës, ku ka komentuar reagimet publike dhe situatën aktuale në klub.
Perez u shpreh i habitur me mënyrën se si, sipas tij, mediat kanë interpretuar ngjarjet e fundit rreth klubit, duke theksuar se reagimet në publik janë shumë të ndryshme nga ato që ka marrë privatisht.
Ai deklaroi se ka marrë shumë mesazhe urimi pas konferencës së tij dhe se narrativa e krijuar në media nuk reflekton situatën reale brenda klubit.
Duke folur për vërshëllimat e dëgjuara në “Santiago Bernabeu” gjatë disa ndeshjeve këtë sezon, Perez theksoi se disa reagime të tifozëve janë të tepruara duke marrë parasysh historinë e sukseseve të klubit.
Ai kujtoi dominimin e Real Madridit në Evropë dhe sukseset e fundit ndërkombëtare, duke theksuar se disa standarde janë bërë jorealiste për klubin.
Sipas tij, kritikat ndaj lojtarëve dhe stafit janë pjesë e një “fushate të organizuar” që në opinionin e tij, po zhvlerëson arritjet e ekipit.
Perez gjithashtu rikujtoi se Real Madridi nuk është pronë private, por klub i anëtarëve, dhe se në këtë kontekst ka vendosur të mbajë zgjedhje për të ruajtur stabilitetin institucional.
“Dua ta provoj” – Biznesmeni që po shfaqet si një sfidues i mundshëm i Florentino Perezit te Real Madridi
Ai u shpreh gjithashtu kundër vërshëllimave ndaj lojtarëve, duke kërkuar më shumë mbështetje nga tifozët.
Një tjetër temë e diskutuar ishte edhe rrjedhja e informacionit për përplasjen mes Aurelien Tchouameni dhe Federico Valverde, ngjarje që ka marrë shumë vëmendje në media.
Perez tha se klubi ka një ide se kush mund të ketë qenë përgjegjës për rrjedhjen e informacionit, duke shtuar se situata të tilla krijojnë “kaos” brenda ambientit të skuadrës dhe dëmtojnë stabilitetin e klubit. /Telegrafi/