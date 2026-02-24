Paul Mescal vihet në siklet teksa kapet nga prezantuesi duke qëndruar në telefon gjatë ceremonisë BAFTA
Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve BAFTA të këtij viti në Londër, aktori irlandez Paul Mescal, e gjeti veten në një situatë disi të sikletshme kur prezantuesi Alan Cumming e qortoi para audiencës sepse i shikoi telefonin celular gjatë një pjese të programit.
Ndërsa Cumming njoftoi kategorinë tjetër, ai vuri re se Mescal ishte në telefon dhe qeshi, duke komentuar, "Oh, ai është në telefon", duke shkaktuar të qeshura nga publiku ndërsa aktori, qartësisht i habitur, lëvizi shpejt për të fshehur fytyrën dhe kërkoi falje.
Cumming më vonë vazhdoi të drejtonte ceremoninë e ndarjes së çmimeve me një ton humoristik, duke i thënë Mescal të mos shqetësohej, por momenti u kujtua si një nga momentet më argëtuese të mbrëmjes.
Paul Mescal
Ai gjithashtu theksoi se ata duhej të bënin një shaka së bashku, gjë që e bëri Mescalin të ndihej në siklet.
Filmi "Hamnet" i Mescal, me regji nga Chloe Zhao, ishte një nga konkurrentët kryesorë në çmimet BAFTA të këtij viti.
Ai mori 11 nominime në edicionin e 79-të të çmimeve BAFTA, një rekord për një film të drejtuar nga një grua.
"Hamnet" është një dramë historike e frymëzuar nga ngjarjet e vërteta të jetës së William Shakespeare.
Historia bazë ndjek William Shakespeare dhe gruan e tij Agnes (Agnes Hathaway), si çift në Anglinë Elizabetiane, dhimbjen dhe pikëllimin e tyre pas vdekjes së djalit të tyre 11-vjeçar Hamnet, dhe se si kjo tragjedi dhe pikëllim mund të jenë frymëzim për kryeveprën "Hamleti". /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com