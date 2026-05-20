Aktorja e famshme ka zbuluar se një aktor i njohur u ekspozua në mënyrë të pahijshme para saj kur ishte 19 vjeçe
Hayden Panettiere ka kujtuar një moment tronditës kur, sipas saj, një “fitues i Oskarit dhe njëherësh aktor e regjisor i njohur” u ekspozua në mënyrë të pahijshme ndaj saj kur ajo ishte vetëm 19 vjeçe.
Aktorja e “Heroes”, 36 vjeçe, e cila së fundmi ka treguar edhe për një tjetër përvojë të pakëndshme kur ishte 18 vjeçe dhe u vendos në shtrat pranë një “burri shumë të famshëm pa rroba”, e përshkruan këtë incident në librin e saj me kujtime “This Is Me: A Reckoning”.
Sipas saj, ngjarja ndodhi në një festë private, ku ajo ishte e pranishme me një shoqe dhe po bisedonte me një grup burrash në të 40-at dhe 50-at. Ajo thotë se filloi të ndihej e parehatshme nga vështrimet e tyre dhe vendosi të largohej.
Panettiere shkruan se, teksa po vishte pallton për t’u larguar, një nga burrat – i përshkruar si aktor dhe regjisor fitues i Oskarit – iu afrua dhe pretendoi se kishte “çamçakëz në pantallona”.
Ajo thotë se kur shikoi poshtë, pa se burri ishte i ekspozuar në mënyrë të pahijshme. E tronditur, ajo u largua menjëherë nga festa pa i thënë as lamtumirë shoqes së saj.
Aktorja shton se deri në atë moment, përvojat e saj në Hollywood kishin qenë kryesisht të sjellshme dhe profesionale, me vetëm raste të vogla të komenteve të papërshtatshme, por pa kaluar ndonjë kufi serioz. Ajo gjithashtu tregon se nuk ia kishte treguar menjëherë shoqes së saj, duke menduar se situata kishte kaluar dhe duke e justifikuar sjelljen si mungesë edukate nga disa burra më të moshuar.