Pas televotimit të Labit nga Zarfi i Zi, Elijona dhe Benita paralajmërojnë: Nëse ky qëndron, e lë shtëpinë sot
Pas hapjes së televotimit për Labinot Rexhën, si pasojë e sjelljes së tij dhe leximit të Zarfit të Zi, banorët Elijona dhe Benita nuk ngurruan të shprehnin qëndrimet e tyre.
Elijona deklaroi qartë: “Nëse Labinot Rexha, pas votës së publikut, vendoset të qëndrojë, atëherë unë sot e le shtëpinë”.
Menjëherë pas saj, edhe Benita u shpreh në të njëjtin ton: “Edhe unë njëjtë.”
Kjo situatë tregon tensionin mes banorëve dhe pasojat që sjellin vendimet e publikut në Big Brother VIP Kosova. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals