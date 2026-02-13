Pas hapjes së televotimit për Labinot Rexhën, si pasojë e sjelljes së tij dhe leximit të Zarfit të Zi, banorët Elijona dhe Benita nuk ngurruan të shprehnin qëndrimet e tyre.

Elijona deklaroi qartë: “Nëse Labinot Rexha, pas votës së publikut, vendoset të qëndrojë, atëherë unë sot e le shtëpinë”.

Menjëherë pas saj, edhe Benita u shpreh në të njëjtin ton: “Edhe unë njëjtë.”

Kjo situatë tregon tensionin mes banorëve dhe pasojat që sjellin vendimet e publikut në Big Brother VIP Kosova. /Telegrafi/


YjetMagazina