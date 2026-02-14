Pas shumë kërkimesh, Real Madridi e gjen pasuesin e Kroosit - ai kushton vetëm 12 milionë euro
Real Madridi nuk po konkurron vetëm për të tashmen, por po planifikon edhe mesfushën e së ardhmes me saktësi kirurgjikale.
Pas tërheqjes nga futbolli të Toni Kroos, drejtuesit e klubit aktivizuan një kërkim për një lojtar që të jetë në gjendje të kontrollojë lojën dhe emri që po fiton gjithnjë e më shumë peshë është Kennet Eichhorn.
Boshllëku që la Kroos nuk është e lehtë për t’u mbushur. Gjermani shënoi një epokë me qetësinë, saktësinë e pasimeve dhe leximin strategjik të lojës.
Real Madridi e kupton se të gjesh një zëvendësues të saktë është pothuajse e pamundur, por synimi është të transferojnë një lojtar me cilësi të ngjashme dhe potencial për zhvillim.
Në këtë kontekst, Kennet Eichhorn mesfushor i Hertha Berlinit ka fituar rëndësi të madhe në zyrat e klubit.
Vetëm 16 vjeç, gjermani i ri ka tërhequr krahasime për stilin e tij të qetë, aftësinë për të organizuar lojën dhe pjekurinë.
Gjiganti spanjoll e sheh çmimin e tij, rreth 12 milion euro, si një mundësi strategjike. Në tregun aktual, sigurimi i një talenti me këtë shumë është pothuajse një përjashtim, sidomos për një lojtar me potencial kaq të madh.
Kennet Eichhorn ka qenë një nga zbulimet e Hertha Berlin këtë sezon. Pavarësisht moshës, ai është titullar i rregullt dhe ka bërë që të jetë pika qendrore e skuadrës, duke treguar një pjekuri jashtë moshës së tij.
Raportet e brendshme nga klubi madrilen nxjerrin në pah saktësinë e tij në pasimet vertikale, inteligjencën për të zënë hapësirat dhe aftësinë për të ofruar gjithmonë një linjë mbështetëse.
Edhe pse nuk është një kopje e Toni Kroos, Eichhorn ndan qetësinë që klubi ka vlerësuar gjatë dekadës së fundit./Telegrafi/