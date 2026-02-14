Real Madridi nuk po konkurron vetëm për të tashmen, por po planifikon edhe mesfushën e së ardhmes me saktësi kirurgjikale.

Pas tërheqjes nga futbolli të Toni Kroos, drejtuesit e klubit aktivizuan një kërkim për një lojtar që të jetë në gjendje të kontrollojë lojën dhe emri që po fiton gjithnjë e më shumë peshë është Kennet Eichhorn.

Boshllëku që la Kroos nuk është e lehtë për t’u mbushur. Gjermani shënoi një epokë me qetësinë, saktësinë e pasimeve dhe leximin strategjik të lojës.

Real Madridi e kupton se të gjesh një zëvendësues të saktë është pothuajse e pamundur, por synimi është të transferojnë një lojtar me cilësi të ngjashme dhe potencial për zhvillim.

Në këtë kontekst, Kennet Eichhorn mesfushor i Hertha Berlinit ka fituar rëndësi të madhe në zyrat e klubit.

Vetëm 16 vjeç, gjermani i ri ka tërhequr krahasime për stilin e tij të qetë, aftësinë për të organizuar lojën dhe pjekurinë.

Gjiganti spanjoll e sheh çmimin e tij, rreth 12 milion euro, si një mundësi strategjike. Në tregun aktual, sigurimi i një talenti me këtë shumë është pothuajse një përjashtim, sidomos për një lojtar me potencial kaq të madh.

Kennet Eichhorn ka qenë një nga zbulimet e Hertha Berlin këtë sezon. Pavarësisht moshës, ai është titullar i rregullt dhe ka bërë që të jetë pika qendrore e skuadrës, duke treguar një pjekuri jashtë moshës së tij.

Raportet e brendshme nga klubi madrilen nxjerrin në pah saktësinë e tij në pasimet vertikale, inteligjencën për të zënë hapësirat dhe aftësinë për të ofruar gjithmonë një linjë mbështetëse.

Edhe pse nuk është një kopje e Toni Kroos, Eichhorn ndan qetësinë që klubi ka vlerësuar gjatë dekadës së fundit./Telegrafi/

La LigaEkipetReal MadridFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app