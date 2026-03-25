Pas puthjes së Brikenës me Mateon, Gjyste Vulaj: Ndjenjat nuk shkruhen me skenar
Më në fund ka ndodhur puthja në mes të Brikena Selmanit dhe Mateo Borrit.
Dyshja shkëmbyen puthjen e parë në buzë, gjersa ishin bashkë në dhomë të rrëfimit.
Për këtë u bë një reagim nga këngëtarja Gjyste Vulaj, e cila është një mbështetëse e modeles nga Kosova.
Foto: YouTube
Ajo thotë fjalë të bukura për Brikenën, duke shtuar se ndjenjat nuk mund të shkruhen me skenar.
"Mund të jetë lojë e nisur...por ndjenjat nuk shkruhen me skenar. Të ruajt Zoti oj çikë, e ta bëftë rrugën e bardhë siç e ke zemrën", u shpreh ajo.
Tutje tha: "E bukur brenda dhe jashtë, ashtu siç ka ditur vetëm Zoti me të kriju".
Këngëtarja i ka dërguar mesazh Brikenës edhe në Big Brother, duke i treguar se e ka fanse të madhe. /Telegrafi/
Foto: Instagram
Top Lajme
BBVA
Jobs
Real Estate