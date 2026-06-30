Pas Pep Guardiolas, Man City synon revolucion në skuadër – plot 11 lojtarë pritet të largohen
Manchester City mund të përjetojë një revolucion të madh në skuadër gjatë afatit kalimtar veror, pasi një numër i konsiderueshëm lojtarësh mund të largohen nga klubi, sipas raportimeve të The Athletic.
Disa largime tashmë konsiderohen të pritshme, me Nathan Ake dhe Mateo Kovacic që janë ndër emrat që mund të ndryshojnë ambient gjatë verës, ndërsa James Trafford po tërheq interesim nga disa klube.
Një tjetër emër i rëndësishëm që mund të largohet është Ruben Dias, për të cilin raportohet se ka interesim nga Real Madridi.
Në listën e lojtarëve me të ardhme të paqartë janë edhe Nico Gonzalez dhe Omar Marmoush, të cilët iu bashkuan Manchester Cityt në janar të vitit 2025, por që mund të largohen pas vetëm një periudhe të shkurtër në klub.
Pikëpyetje ekzistojnë gjithashtu edhe për të ardhmen e Tijjani Reijnders, me rolin e tij në skuadër që mund të varet nga planet e trajnerit të ri.
Savinho po monitorohet gjithashtu si një tjetër kandidat potencial për largim, ndërsa Kalvin Phillips dhe Jack Grealish pritet të nxirren në shitje nëse mbërrijnë oferta të përshtatshme për ta.
Në të njëjtën kohë, situata e Rodrit vazhdon të mbetet e paqartë. Mesfushori spanjoll ende nuk ka nënshkruar kontratë të re me kampionët anglezë dhe, megjithëse Manchester City dëshiron ta mbajë atë në skuadër, e ardhmja afatgjatë e tij nuk është ende e garantuar.
Nëse një pjesë e këtyre largimeve realizohen, Manchester City mund të hyjë në një periudhë të rëndësishme rindërtimi përpara sezonit të ardhshëm./Telegrafi/