Pas klipit të përplasjes së Labit dhe Elijonës, Leonora: Shpifës, gënjeshtar prek në plagë një vajzë të re
Pas tensioneve mes Labinot Rexhës dhe Elijonës, opinionistja Leonora Jakupi ka marrë fjalën gjatë spektaklit të Big Brother VIP Kosova për të mbrojtur banoren dhe për të kritikuar qëndrimet e Labit.
Leonora i tha Elijonës: “Rri pa merak sepse ti ke dashurinë jo vetëm të babit, por edhe të dajve dhe të tezeve tua, rri pa merak, mos u shqetëso për thashethemet e Labit fare, rri e qetë në atë shtëpi me kokën lart. Një burrë si Labi duhet që patjetër qysh tani të jetë i përgatitur për lojën jashtë”.
Më tej, ajo shtoi një koment të fortë për Labinotin: “Labi, kam pasur momente që kam besuar që je i vërtetë, por pas dy muajve po e kuptoj që po, ky je i vërteti ti: ai shpifës, ai gënjeshtar, ai mashtrues ordiner i cili prek në plagë një vajzë të re”.
Deklaratat e Leonorës nxorrën në pah mbështetjen për Elijonën dhe ashpërsinë e kritikës ndaj Labit, duke theksuar tensionet e vazhdueshme mes banorëve në shtëpinë e Big Brother-it. /Telegrafi/