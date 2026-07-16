Pas fitores ndaj Anglisë, lojtarët e Argjentinës shpalosin flamurin: “Malvinat janë argjentinase”
Argjentina siguroi kualifikimin në finalen e Kupës së Botës 2026, pasi mposhti Anglinë me rezultat 2-1 në një gjysmëfinale dramatike të zhvilluar në Atlanta.
Megjithatë, festimet e kampionëve në fuqi nuk mbetën vetëm te suksesi sportiv. Pak minuta pas përfundimit të ndeshjes, disa nga futbollistët argjentinas shpalosën në fushë një flamur me mbishkrimin “Las Malvinas son Argentinas” (“Malvinat janë argjentinase”), duke rikthyer në vëmendje një nga mosmarrëveshjet më të ndjeshme historike mes Argjentinës dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Në mesin e lojtarëve që mbajtën flamurin ishin Giovani Lo Celso dhe Lisandro Martínez, ndërsa pjesa tjetër e ekipit u mblodh rreth tij gjatë festimeve në stadiumin e Atlantës.
Përplasjet mes Argjentinës dhe Anglisë kanë shpesh një dimension që shkon përtej futbollit. Mosmarrëveshja për sovranitetin mbi Ishujt Falkland, të cilët Argjentina i quan Ishujt Malvinas, mbetet një çështje e ndjeshme që prej luftës së vitit 1982.
Para ndeshjes, trajneri Lionel Scaloni kishte bërë thirrje që dueli të shihej vetëm si një ndeshje futbolli. Megjithatë, gjesti i futbollistëve tregoi se fitorja ndaj Anglisë kishte edhe një domethënie simbolike për ta.
Për shkak të ndjeshmërisë së sfidës, autoritetet amerikane kishin organizuar masa të rrepta sigurie me më shumë se 1.600 efektivë policie, ndërsa FIFA kishte paralajmëruar se nuk do të toleroheshin mesazhe politike apo provokuese gjatë ndeshjes.
Ministrja e Sigurisë e Argjentinës, Alejandra Monteoliva, kishte deklaruar para takimit se tifozët nuk do të lejoheshin të hynin në stadium me flamuj apo simbole që përmbanin mesazhe politike ose provokuese, duke përfshirë edhe ato që lidhen me çështjen e Malvinave. Sipas raportimit të Reuters, kufizimet përfshinin edhe simbolet që lidhen me luftën e vitit 1982.
Pavarësisht kësaj, pas festimit të lojtarëve në fushë, në tribunat e stadiumit u panë gjithashtu disa banderola me të njëjtin mesazh.
Lufta e Falklandit (Malvinave) u zhvillua nga 2 prilli deri më 14 qershor 1982, pasi Argjentina pushtoi ishujt që administrohen nga Mbretëria e Bashkuar. Konflikti përfundoi me fitoren britanike pas 74 ditësh luftime, ku humbën jetën 649 ushtarë argjentinas dhe 255 ushtarë britanikë.
Edhe sot, sovraniteti mbi Ishujt Falkland/Malvinas mbetet objekt mosmarrëveshjeje mes Argjentinës dhe Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa ndeshjet mes dy vendeve vazhdojnë të mbartin një ngarkesë të veçantë historike dhe emocionale. /Telegrafi/