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Neymar Jr ka bërë rikthimin e tij të shumëpritur me fanellën e Brazilit në ndeshjen e Kupës së Botës 2026 kundër Skocisë, duke dhuruar një nga momentet më emocionuese të turneut.

Me Brazilin që po fitonte bindshëm 3-0, trajneri Carlo Ancelotti vendosi ta aktivizonte yllin brazilian në minutën e 76-të të takimit. Neymar zëvendësoi Matheus Cunhan dhe menjëherë mori një pritje fantastike nga tifozët e pranishëm në stadium.

I gjithë stadiumi u ngrit në këmbë për të duartrokitur rikthimin e legjendës braziliane, e cila kishte munguar në dy ndeshjet e para të Botërorit për shkak të një lëndimi.

Pamjet treguan një Neymar të emocionuar teksa rikthehej sërish në fushë me fanellën e Selecao-s, duke regjistruar paraqitjen e tij të parë për Brazilin që nga tetori i vitit 2023.

Ndeshja e fundit e Neymarit me kombëtaren braziliane kishte ardhur në humbjen 2-0 ndaj Uruguait në kualifikimet për Kupën e Botës, një takim që u zhvillua në tetor të vitit 2023.

Tashmë 34-vjeçar, Neymar vazhdon të mbetet një nga figurat më të mëdha në historinë e futbollit brazilian. Ai numëron 129 paraqitje me fanellën e Brazilit, duke realizuar 79 gola dhe 59 asistime.

Rikthimi i tij në skenën më të madhe të futbollit u përshëndet me ovacione të mëdha dhe ishte një moment që emocionoi jo vetëm tifozët brazilianë, por edhe të gjithë dashamirët e futbollit. /Telegrafi/


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