Parlamenti i Hungarisë miraton një rezolutë që refuzon anëtarësimin e Ukrainës në BE
Asambleja Kombëtare Hungareze miratoi një rezolutë që refuzon anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian, financimin e mëtejshëm të mbështetjes ushtarake për Kievin dhe përpjekjet për ta transformuar BE-në në një aleancë ushtarake.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, rezoluta thotë se Budapesti kundërshton pranimin e Ukrainës në BE sepse vendi është në luftë dhe anëtarësimi i saj mund të rrezikojë ta bëjë BE-në një palë të drejtpërdrejtë në konflikt.
Dokumenti i bën thirrje qeverisë hungareze të mos mbështesë fillimin e negociatave thelbësore të pranimit me Ukrainën dhe të kundërshtojë anëtarësimin e saj në BE.
Ligjvënësit hungarezë paralajmëruan gjithashtu për pasojat financiare të mbështetjes së vazhdueshme për Ukrainën, duke vënë në dukje se BE-ja tashmë ka ofruar 193.3 miliardë euro ndihmë për Kievin që nga fillimi i luftës dhe po planifikon kredi shtesë.
Berlini thotë se Hungaria duhet t'i japë fund "bllokadës së papranueshme" të fondeve të BE-së për Ukrainën
Sipas rezolutës, pjesa e mundshme e financimit të Ukrainës në buxhetin e ardhshëm shtatëvjeçar të BE-së mund të kalojë 360 miliardë euro, të cilat mund të vijnë në kurriz të fondeve të alokuara për bujqësinë në vendet anëtare të BE-së.
Përveç kësaj, rezoluta i bën thirrje qeverisë të mbështesë përpjekjet ndërkombëtare për paqe, të shmangë dërgimin e parave ose armëve në Ukrainë dhe të parandalojë përfshirjen e Hungarisë dhe BE-së në luftë.
Ajo gjithashtu bën thirrje për rezistencë ndaj iniciativave që do ta shndërronin BE-në në një aleancë ushtarake dhe ndaj çdo përpjekjeje nga institucionet e BE-së për të anashkaluar rregullin e unanimitetit në procesin e vendimmarrjes. /Telegrafi/