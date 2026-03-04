Berlini thotë se Hungaria duhet t'i japë fund "bllokadës së papranueshme" të fondeve të BE-së për Ukrainën
Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul të mërkurën i bëri thirrje Hungarisë të ndalojë bllokimin e kredive të reja të BE-së me vlerë miliarda për Ukrainën për të ndihmuar mbrojtjen e saj kundër Rusisë.
"Nuk mund të lejojmë më që bllokadat e papranueshme - të tilla si ato që po imponohen aktualisht nga Hungaria - të vonojnë këtë ndihmë urgjente dhe kështu të kushtojnë jetë njerëzish, sepse mungojnë burime të rëndësishme për mbrojtjen kombëtare", tha Wadephul para se të nisej për në një takim informal të Këshillit të Shteteve të Detit Baltik në Varshavë.
Në afat të shkurtër, është thelbësore që Ukrainës t'i sigurohen shpejt 90 miliardë eurot e nevojshme (105 miliardë dollarë), tha Wadephul.
Hungaria e ka justifikuar bllokimin e saj ndaj sanksioneve të reja të BE-së kundër Moskës dhe veton e saj kundër kredisë me arsyetimin se nuk po merr më naftë ruse përmes tubacionit Druzhba, i cili kalon nëpër Ukrainë, sepse Ukraina nuk po e riparon atë pas një sulmi rus.
Kredia përfshin ndihmë financiare për Ukrainën që arrin në total 90 miliardë euro, nga të cilat 60 miliardë euro janë caktuar posaçërisht për luftën mbrojtëse të Kievit.
Wadephul tha se vendet evropiane duhet të bëjnë edhe më shumë për të ndihmuar Ukrainën, duke përfshirë mbështetjen e rrugës së saj drejt Bashkimit Evropian.
Anëtarësimi "ndoshta do të ishte garancia më e rëndësishme e sigurisë për Ukrainën në të ardhmen", argumentoi ai.
Në shkurt, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky përsëri shtyu për pranimin e vendit të tij në BE që në vitin 2027 në Konferencën e Sigurisë në Mynih.
Megjithatë, kancelari gjerman Friedrich Merz e ka bërë të qartë se nuk beson se kjo është e mundur. /Telegrafi/