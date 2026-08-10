Paris Hilton tërheq vëmendjen në bikini gjatë pushimeve familjare në Itali
Paris Hilton ka tërhequr vëmendjen gjatë pushimeve familjare në Itali, teksa u fotografua në një jaht në Sardenjë së bashku me bashkëshortin e saj, Carter Reum.
45-vjeçarja kishte zgjedhur një rroba banje shumëngjyrëshe, të kombinuar me një sarong dhe një kapelë të zezë ku shkruhej “gruaja trofe”.
Ndërsa pozonte, bashkëshorti i saj 45-vjeçar e fotografonte me aparatin e tij, shkruan DailyMail.
Çifti, i martuar që nga viti 2021, po shijonte pushimet së bashku me dy fëmijët e tyre, djalin Phoenix, tre vjeç, dhe vajzën London, e cila do të mbushë tre vjeç në nëntor.
Hilton dhe Reum i kanë mirëpritur të dy fëmijët përmes nënës zëvendësuese.
Reum ka folur më parë për marrëdhënien mes fëmijëve të tyre, duke e cilësuar si “dhuratën më të madhe” faktin që Phoenix dhe London po rriten krah për krah. /Telegrafi/