Lizzo pozon me bikini dhe feston humbjen e peshës: Jam krenare
Lizzo ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj të fundit, duke pozuar me bikini rozë metalike pranë pishinës.
Këngëtarja 38-vjeçare ndau fotografitë në Instagram të dielën, duke treguar format e saj gjatë udhëtimit për humbje peshe, shkruan DailyMail.
“Gëzuar Muajin e Çlirimit të Yndyrës”, shkroi ajo në mbishkrimin e postimit, ndërsa u bëri thirrje “të gjitha zonjave të mia mbi 200 vjeç të dalin jashtë dhe të bëjnë diçka të këndshme”.
Lizzo u shfaq me bikini të vogla trekëndëshe, syze të mëdha dielli dhe flokët e saj bionde të lëshuara.
Ajo ndau gjithashtu një tjetër fotografi në Instagram Story, të shkrepur nga një kënd tjetër.
Këngëtarja ka folur më parë hapur për udhëtimin e saj për humbje peshe. Në një intervistë për Women’s Health UK në gusht 2025, ajo tha se kishte humbur rreth 27 kilogramë përmes dietës dhe ushtrimeve, pas më shumë se një viti përkushtim.
Lizzo kishte treguar gjithashtu për vështirësitë e saj me të ngrënit pa masë, duke rrëfyer: “Kishte raste kur haja aq shumë sa më dhembte stomaku”.
Ajo shtoi se tani ndihet “krenare” për pamjen dhe shëndetin e saj. /Telegrafi/