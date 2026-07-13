Paralajmërimi i Kane para gjysmëfinales me Argjentinën: Ende nuk e kemi treguar versionin tonë më të mirë
Harry Kane ka pranuar se Anglia duhet të përmirësohet nëse dëshiron ta mposhtë Argjentinën në gjysmëfinalen e Kupës së Botës, por kapiteni i “Tre Luanëve” ka mbrojtur shpirtin dhe karakterin e skuadrës së tij.
Anglia siguroi një vend në katër më të mirat e botës pas fitores dramatike ndaj Norvegjisë në Miami, ku Jude Bellingham ishte heroi me dy gola. Tani, skuadra e Thomas Tuchelit përballet me kampionët në fuqi të botës, Argjentinën e Lionel Messit, në Atlanta.
Pas ndeshjes me Norvegjinë, Tuchel ishte kritik ndaj paraqitjes së ekipit të tij, duke kërkuar më shumë cilësi dhe kontroll në lojë. Kane e pranoi vlerësimin e trajnerit gjerman dhe tha se Anglia duhet të tregojë versionin e saj më të mirë.
“E dimë që mund të përmirësohemi dhe mund të luajmë më mirë. Kur ai na sheh në stërvitje, sheh lidhjen tonë dhe atë që mund të bëjmë, sidomos me lojtarët që kemi, mënyrën si sulmojmë, situatat dhe aftësitë tona një kundër një. Ai thjesht dëshiron të shohë atë version tonin në ndeshje”, tha Kane.
Kapiteni anglez shtoi se Tuchel po përpiqet të nxjerrë maksimumin nga skuadra, ndërsa edhe vetë lojtarët janë të vetëdijshëm se kanë një nivel tjetër që ende nuk e kanë treguar plotësisht.
“Ai, si të gjithë ne, e di që nuk është aq e lehtë. Po luajmë kundër kundërshtarëve të mirë. Ai po përpiqet ta nxjerrë këtë nga ne dhe ne e dimë që kemi një nivel tjetër që mund ta arrijmë. Ende nuk e kemi treguar atë vazhdimisht”, u shpreh sulmuesi.
Megjithatë, Kane insistoi se nuk duhet të harrohen elementët që e kanë sjellë Anglinë deri në gjysmëfinale. Ai vlerësoi dëshirën, karakterin dhe përkushtimin e ekipit.
“Nuk mendoj se duhet të jemi tepër dramatikë në analizimin e paraqitjes. Mund të jemi më të mirë me topin, këtë e dimë. Por gjithashtu tregojmë shumë gjëra të mira – ato gjëra që ju nevojiten për të qenë një ekip i suksesshëm: dëshirën dhe vendosmërinë”, deklaroi Kane.
“Jemi në gjysmëfinale të Kupës së Botës dhe kjo nuk ka qenë gjithmonë rasti për këtë ekip. Duhet ta shijojmë dhe ta pranojmë. Kjo është një epokë jashtëzakonisht e suksesshme për kombëtaren tonë. Sigurisht, duam të bëjmë atë hapin e fundit”, shtoi ai.
Anglia është vetëm dy ndeshje larg trofeut të parë botëror që nga viti 1966, ndërsa Kane beson se skuadra duhet të japë edhe më shumë në javën vendimtare.
“Na kanë mbetur tetë ditë në këtë turne. Kemi qenë së bashku për gjashtë javë dhe kemi treguar gjithë dëshirën për trofeun. Tani na duhet një përpjekje edhe më e madhe për këtë javë të fundit”, përfundoi kapiteni i Anglisë.