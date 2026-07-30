Shembet hoteli “Jezero”, pamje nga aksioni në zonën e Ujmanit
Është rrënuar hoteli “Jezero”, i cili ndodhej në pronën e ndërmarrjes publike “Ibër-Lepenci” përreth Liqenit të Ujmanit.
Aksioni i rrënimit u realizua nga përfaqësues të “Ibër-Lepencit”, me asistimin e Policisë së Kosovës.
Sipas Policisë, njësitë policore kanë ofruar mbështetje për ndërmarrjen publike dhe Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës gjatë zbatimit të këtij procesi.
Rrënimi erdhi pasi kishte skaduar afati i vendosur nga “Ibër-Lepenci” për lirimin e objektit, të cilin ndërmarrja e kishte cilësuar si të uzurpuar.
Pak ditë më parë, në të njëjtën zonë u rrënuan edhe 11 vila të ndërtuara pa leje në pronën e kësaj ndërmarrjeje.
Veprimet e ndërmarra në zonën e Ujmanit kanë shkaktuar reagime edhe nga përfaqësues ndërkombëtarë në Kosovë, të cilët kanë kërkuar respektimin e procedurave të rregullta ligjore. /Telegrafi/