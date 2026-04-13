Papa Leo i përgjigjet kritikave të Donald Trumpit
Papa Leo ka thënë se do të vazhdojë të flasë kundër luftës pavarësisht sulmit të ashpër të fundit nga Donald Trump.
Presidenti amerikan tha në një postim në Truth Social se Papa ishte "I DOBËT ndaj krimit dhe i tmerrshëm për Politikën e Jashtme".
"Nëse nuk do të isha në Shtëpinë e Bardhë, Leo nuk do të ishte në Vatikan", shkroi ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Dhe Papa Leo ka thënë për mediat e huaja se nuk "dëshironte të hynte në një debat" me Trump.
"Nuk mendoj se mesazhi i Ungjillit është menduar të abuzohet në mënyrën që po bëjnë disa njerëz", ka thënë ai.
"Do të vazhdoj të flas me zë të lartë kundër luftës, duke kërkuar të promovoj paqen, të promovoj dialogun dhe marrëdhëniet shumëpalëshe midis shteteve për të kërkuar zgjidhje të drejta për problemet", tha ai.
Trump i bëri një sulm të jashtëzakonshëm Papa Leos të dielën në mbrëmje, duke thënë se nuk mendonte se udhëheqësi global i Kishës Katolike, i lindur në SHBA, po "bën një punë shumë të mirë" dhe se "ai është një person shumë liberal", ndërsa gjithashtu sugjeroi që Papa duhet "të ndalojë së shërbyeri të Majtës Radikale".
Sipas raportimeve, duke u kthyer në Uashington nga Florida, Trump përdori një postim të gjatë në mediat sociale për të kritikuar ashpër Leon, pastaj e vazhdoi atë edhe pasi zbriti nga aeroplani, në komentet në pistën e fluturimit për gazetarët.
"Nuk jam një fans i Papa Leos", tha ai.
Komentet e Trump erdhën pasi Leo sugjeroi gjatë fundjavës se një "iluzion i plotfuqishmërisë" po nxit luftën SHBA-Izrael në Iran. /Telegrafi/