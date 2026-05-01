Trump heq tarifat për uiskin pas vizitës së Mbretit Charles
Në një gjest miqësie diplomatike pas vizitës së Mbretit Charles në Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump tha se SHBA-të do të heqin të gjitha tarifat për importet e uiskit.
“Në nder të Mbretit dhe Mbretëreshës së Mbretërisë së Bashkuar, të cilët sapo kanë lënë Shtëpinë e Bardhë dhe së shpejti do të kthehen në vendin e tyre të mrekullueshëm, unë do të heq tarifat dhe kufizimet mbi uiskin”, tha Trump.
SHBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan një marrëveshje në vitin 2025 që i lejon Uashingtonit të vendosë një tarifë bazë prej 10% mbi importet e shumicës së mallrave britanike.
Trump deklaroi: “Mbreti dhe Mbretëresha më shtynë të bëja diçka që askush tjetër nuk ishte në gjendje ta bënte, pa më pyetur fare”.
Tregu i uiskit ka vuajtur nga taksat më të larta dhe rënia e niveleve të konsumit të alkoolit.
Shoqata e Uiskit Skocez (SWA) vlerëson se taksat i kushtojnë industrisë 4 milionë paund në javë.
Ndryshe, lajmi vjen pas vizitës shtetërore të Mbretit Charles.
Charles u prit ngrohtësisht nga Shtëpia e Bardhë dhe Kongresi.
“Fjalët e Amerikës kanë peshë dhe kuptim, siç kanë pasur që nga pavarësia. Veprimet e këtij kombi të madh kanë edhe më shumë rëndësi”, tha Charles në një fjalim para Kongresit, duke e quajtur marrëdhënien midis SHBA-së dhe Mbretërisë së Bashkuar “vërtet unike”. /Telegrafi/