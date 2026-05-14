Palestinezët "i kthejnë nderin" Lamine Yamalit - murali i tij shfaqet në Gaza
Lamine Yamal vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes jo vetëm për paraqitjet në fushë, por edhe për imazhin që krijoi gjatë festës së titullit të Barcelonës në La Liga.
Pamjet e talentit spanjoll duke valëvitur një flamur palestinez mbi autobusin e ekipit pas fitimit të titullit kampion i Spanjës, bën gjiron e botës dhe shkaktuan reagime të shumta në rrjete sociale.
Tani, palestinezët duket se i kanë kthyer “nderin” yllit të ri të Barcelonës.
Sipas pamjeve që po qarkullojnë, disa aktivistë palestinezë kanë realizuar një mural të Lamine Yamal në kampin e refugjatëve al-Shati, në perëndim të Qytetit Gaza.
Në mural, Yamal paraqitet pikërisht në momentin kur valëvit flamurin e Palestinës, një imazh që tashmë është kthyer në simbolikë për shumë mbështetës palestinezë në rrjete sociale.
Raportohet se gjatë festës së Barcelonës, flamuri i Palestinës u hodh nga turma drejt lojtarëve.
Yamal e pranoi flamurin pa hezitim, dhe më pas e shpalosi dhe e valëviti para tifozëve që ndiqnin kolonën festive. Veprimi i tij u prit me entuziazëm në turmë dhe u komentua gjerësisht edhe online. /Telegrafi/