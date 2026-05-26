Pacolli-Dalipi: Aksioni i madh i pastrimit nis edhe në Mitrovicë dhe Ferizaj
Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli-Dalipi, ka njoftuar se pas Pejës dhe Prishtinës, aksioni i madh i pastrimit ka vazhduar sot edhe në Mitrovicë dhe Ferizaj.
“Pas Pejës dhe Prishtinës aksioni i madh i pastrimit sot ka filluar në Mitrovicë dhe Ferizaj. Në Mitrovicë jemi në rrugën Admir Voca ndërsa në Ferizaj në fshatin Komogllavë”, ka shkruar ajo.
Ministrja ka bërë thirrje për angazhim dhe kujdes të përbashkët ndaj mjedisit, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së pastërtisë.
“Ta bëjmë Kosovën të pastër sepse atdhe tjetër nuk kemi”, ka shkruar Pacolli-Dalipi. /Telegrafi/