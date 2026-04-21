Vishi: Largohen deponitë ilegale në Bob, pastrim edhe në shtratin e Lepencit
Kryetari i Komunës së Kaçanikut, Sabedin Vishi, ka njoftuar për një ndërhyrje të radhës në largimin e deponive ilegale në fshatin Bob dhe në afërsi të urës së lumit Lepenc.
Në një postim në Facebook, Vishi ka bërë të ditur se aksioni ka përfshirë edhe pastrimin e shtratit të lumit, duke vlerësuar kontributin e sektorit privat në këtë aktivitet.
“Intervenimi i radhës për largimin e deponive ilegale në Bob dhe afër urës së Lepencit”, ka shkruar ai.
Ai ka falënderuar kompaninë që ka kontribuar në këtë aksion në baza vullnetare.
“Faleminderit kompanisë ‘Aimani’ Sh.P.K për punën vullnetare në pastrimin e shtratit të lumit pranë urës në Bob”, ka theksuar Vishi.
Në fund, ai ka bërë thirrje për angazhim të përbashkët në ruajtjen e mjedisit.
“Të bashkuar për një ambient më të pastër e më të shëndetshëm”, ka përfunduar ai. /Telegrafi/