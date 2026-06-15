Osmani: Në vitin 2022 ishim në situatë më të favorshme, sot po negociojmë me një Bullgari ndryshe
Ish-ministri i Jashtëm i RMV-së, Bujar Osmani thotë se në vitin 2022 ishim në situatë më të favorshme, sot po negociojmë me një Bullgari ndryshe, përcjell Telegrafi Maqedoni.
"Nuk mendoj se ka ndonjë vullnet për ta zgjidhur këtë proces atje. Mendoj se në vitin 2022 ishim në një situatë shumë më të favorshme sepse pas asaj marrëveshjeje që bëmë qëndronin fuqitë më të mëdha - SHBA-të qëndronin, Franca qëndronte, Gjermania qëndronte. Ne ishim kryetarë të OSBE-së, filluam një dialog strategjik me SHBA-të, ishim ylli rajonal. Bullgaria nuk ishte në kriza të vazhdueshme me shtatë-tetë zgjedhje. Dhe në vend që ta zgjidhnim atë situatë atëherë, e sollëm veten në një situatë ku sot Bullgaria ka hyrë në Shengen, ka hyrë në Eurozonë, ka një marrëveshje të re strategjike me SHBA-të, ka një qeveri të qëndrueshme politike dhe tani po negociojmë me një Bullgari shumë të ndryshme", tha Osmani në "360°".
I pyetur se teza e tij është se Bullgaria ka një qëndrim të deklaruar me deklaratat e njëanshme që bën gjatë gjithë kohës dhe se mund t'i kthehet sërish çështjes, Osmani tha se nëse njerëzit e kanë parë qëndrimin kornizë të qeverisë bullgare nga viti 2019-2020, aty thuhet qartë se ata nuk do të pranojnë asgjë më shumë se “gjuhën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
"Lexojeni. Ky ishte qëndrimi i tyre. Gjuha zyrtare, nuk ka fjalë për 'maqedonase' në atë fjali. Pastaj ata shkuan si vijë e kuqe 'gjuha maqedonase në përputhje me Kushtetutën'. Ne po fitonim një situatë ku Bashkimi Evropian do të njihte një formulim pa asnjë shtesë. Dhe tani dikush po e bën sikur... e merr si të mirëqenë, kështu që ishte kaq e lehtë. Epo, nuk ishte e lehtë. Sepse kjo ishte 80% e negociatave me Bullgarinë. Sepse ne i vendosëm të gjitha kartat mbi çështjen më të rëndësishme. Por, kur merr diçka, e di dhe dikush tjetër e merr, është si një trashëgimi nga prindërit e tu. Mendon se erdhi kaq lehtë, kështu që hajde, tani do të gjejmë të meta në pjesën tjetër të procesit. Por ata nuk mund të gjejnë të meta as në pjesën tjetër. Sepse është e qartë, megjithëse pati kompromise në atë proces, sigurisht që nuk ishte 100% siç donim, por në shtyllat kryesore, propozimi francez është një zgjidhje që anuloi qëndrimin kornizë.
Ai rrëzoi parlamentin bullgar një ditë para shpërbërjes së tij. Njerëzit e harrojnë këtë. Bujar Osmani nuk e bëri këtë, e bënë amerikanët, francezët dhe gjermanët. Një ditë para shpërbërjes së Asamblesë Kombëtare, Parlamenti Bullgar u mblodh, e anuloi atë deklaratë dhe atë qëndrim dhe pranoi propozimin francez, në të cilin sigurisht ata morën edhe njëfarë parashikueshmërie që morën me Marrëveshjen e Fqinjësisë së Mirë. Ata nuk morën asgjë më tej në këtë proces. Gjithçka që kërkuan e morën në Marrëveshjen e Fqinjësisë së Mirë", shtoi Osmani./Telegrafi/