Filipçe: Qeveria e dinte se ndryshimi i Kornizës Negociuese ishte i pamundur, por zgjodhi të luante me emocionet e njerëzve
Deklarata e Ministrit të Punëve të Jashtme, Timço Muçunski dhe më pas e Kryeministrit Hristijan Mickoski, se Protokolli i Dytë i Marrëveshjes për Miqësi, Fqinjësi të Mirë dhe Bashkëpunim midis Maqedonisë dhe Bullgarisë nuk është pjesë e Kornizës Negociuese me BE-në, sipas Kryetarit të LSDM-së, Venko Filipçe, është provë se të gjitha deklaratat e mëparshme se do ta rikthejnë emrin e vendit dhe se identiteti ynë është i kërcënuar janë një skenar i sajuar për të bllokuar rrugën evropiane të vendit.
Ai tha në takimin me gazetarët se të gjitha deklaratat e mëparshme të qeverisë se do ta ndryshojnë Kornizën Negociuese dhe se ajo kërcënon gjuhën dhe identitetin maqedonas janë të sajuara paraprakisht.
“Ata e dinin se çfarë po bënin, po luanin me emocionet e njerëzve, duke bllokuar qëllimisht procesin e integrimit evropian”, tha Filipçe, duke shtuar se qeveria aktuale po premtonte gjëra për të cilat e dinte se nuk do të ishte në gjendje të rivendoste emrin e vendit ose të ndryshonte Kornizën Negociuese.
Lidhur me garancitë që qeveria po kërkon se nuk do të ketë bllokime shtesë nga Bullgaria në negociatat me BE-në, Filipçe beson se ne nuk mund të marrim garanci të tilla, sepse asnjë vend nuk ka pasur garanci të tilla, dhe as nuk mund t'i japë askush.
"Antonio Costa, kur ishte këtu, na tha hapur se nëse bëhen ndryshimet kushtetuese dhe përmbushen detyrat nga Axhenda e Reformave, askush nuk do të jetë në gjendje të na ndalojë në negociatat me BE-në. Sa i përket bllokimeve të paparimshme nga Bullgaria, sigurisht që do të donim të kishim garanci. Por çfarë ndodh nëse nuk ka. Si mund të na e heqë dikush gjuhën, kur ajo njihet", tha Filipçe./Telegrafi/