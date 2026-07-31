Policisë së Maqedonisë së Veriut iu bashkuan 496 zyrtarë të rinj policorë
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, njoftoi se Policisë së Maqedonisë së Veriut sot iu bashkuan 496 zyrtarë të rinj policorë.
Sipas tij, gjenerata e re e ka përfunduar trajnimin në kushte të rinovuara në Akademinë Policore, ndërsa nga shtatori do të rifillojë punën edhe Shkolla e Mesme Policore “7 Maji”.
Toshkovski theksoi se MPB-ja do të vazhdojë modernizimin me stacione të reja policore, pajisje bashkëkohore, automjete të reja, digjitalizim të shërbimeve dhe zbatimin e sistemit “Safe City”.
Ai shtoi se qëllimi i këtyre investimeve është rritja e sigurisë së qytetarëve dhe u uroi policëve të rinj një karrierë të suksesshme dhe profesionale.
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