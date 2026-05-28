“On the Floor” e Jennifer Lopez rikthehet në toplistat e Billboard falë serialit Off Campus që ka fituar popullaritet të gjerë
Pas një momenti viral të madh të nxitur nga seriali i Prime Video, “Off Campus”, kënga “On the Floor” e Jennifer Lopez, në bashkëpunim me Pitbull, është rikthyer në toplistat e Billboard, duke debutuar në vendin e 117-të në Billboard Global 200 dhe në vendin e 80-të në toplistën Global Excl. U.S.
Kënga “On the Floor” po përjeton një rikthim të fuqishëm pas një skene sensuale ku personazhi Allie (Mika Abdalla), e veshur si Jennifer Lopez dhe personazhi Dean vallëzojnë nën ritmet e hitit të vitit 2011 në një festë Halloween-i.
Më vonë, Lopez iu bashkua këtij momenti në rrjetet sociale, duke bashkëpunuar me aktoren Abdalla për të rikrijuar një pjesë të skenës dhe për të kërcyer me këngën.
“On the Floor” debuton në vendin e 117-të në Billboard Global 200, duke grumbulluar 15.1 milionë dëgjime në mbarë botën gjatë javës së matjes nga 15 deri më 21 maj, sipas Luminate. Kjo rritje e dëgjimeve i jep Lopez hyrjen e saj të dytë në këtë toplistë, pas këngës “Pa’ Ti” me Maluma në vitin 2020, e cila arriti vendin e 106-të. Për Pitbull, “On the Floor” shënon paraqitjen e tij të tretë në këtë toplistë, ndërsa renditja më e lartë e tij mbetet “Give Me Everything”, në bashkëpunim me Ne-Yo, Afrojack dhe Nayer, që arriti vendin e 106-të në vitin 2025.
Në toplistën Global Excl. U.S., “On the Floor” u siguron Lopez dhe Pitbull hyrjen e tyre të dytë secilit, duke debutuar në vendin e 80-të me 12.5 milionë dëgjime jashtë SHBA-së gjatë javës së matjes.
Kënga mbetet gjithashtu një moment i rëndësishëm në historinë muzikore të të dy artistëve: ajo ishte një nga 10 hitet e Jennifer Lopez në Top 10 të Billboard Hot 100, ku arriti vendin e tretë në vitin 2011 mes 32 hyrjeve në karrierën e saj. Ndërkohë, ajo konsiderohet një nga 10 hitet më të mëdha të Pitbull mes gjithsej 45 hyrjeve të tij në toplistë.
Për më tepër, kënga arriti vendin e dytë në toplistën Hot Latin Songs në qershor të vitit 2011, ku Lopez ka siguruar shtatë këngë në Top 10, ndërsa Pitbull ka arritur 17 deri më sot.
“On the Floor” ishte singlli i parë nga albumi i shtatë në studio i Jennifer Lopez, “LOVE?”, i publikuar nga Island Def Jam në prill të vitit 2011. Albumi debutoi dhe arriti kulmin në vendin e pestë në Billboard 200, toplista kryesore për të gjitha zhanret muzikore.