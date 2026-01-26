Olta 'shpërthen' ndaj Kushtrimit: Je në gjumë, çohu na trego si është loja
Olta Gixhari ka shpërthyer ndaj Kushtrim Kelanit në spektaklin e së hënës.
Ajo bëri një deklaratë të fortë për të, derisa po flisnin për Londrimin dhe Ludo Lee.
E njëjta i tha se po fle në gjumë dhe nuk po bën ndonjë lojë brenda shtëpisë së Big Brother.
Foto: YouTube
"O Kushtrim, nuk e kanë të gjithë të drejtën e familjes. Nuk mund ta ketë të drejtën e fjalës një banor që nuk thotë asnjë fjalë aty brenda shtëpisë dhe të gjykoj një lojtar që është super lojtar që ti nuk je lojtar", u shpreh ajo.
Tutje opinionistja theksoi: "Jo, jo. Je në gjumë. Çohu dhe na trego se si është loja".
Kjo vjen pasi Kushtrimi po fliste për Ludon, duke mos e konsideruar si lojtar aty brenda.
Në Big Brother ndërkaq po ka dinamika të ndryshme meqë edhe po ecën drejt fundit. /Telegrafi/