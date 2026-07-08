Olise apo Haaland? Zbulohet preferenca e Florentino Perez për yllin e radhës në Real Madrid
Në muajt e fundit është rritur spekulimi se Real Madridi po përgatitet për transferimin e një tjetër ylli të madh, një përforcim që do të vazhdonte traditën e klubit për të sjellë “galaktikë” në “Santiago Bernabeu”.
Sipas raportimeve të fundit, dy emrat që kryesojnë listën e preferencave të drejtuesve madrilenë janë francezi Michael Olise dhe sulmuesi norvegjez Erling Haaland.
Të dy futbollistët kanë profile të ndryshme, por cilësitë e tyre do të ishin një shtesë e jashtëzakonshme për skuadrën e drejtuar nga Real Madridi.
Megjithatë, duket pothuajse e pamundur që klubi spanjoll të arrijë të sigurojë shërbimet e të dy lojtarëve në të njëjtën periudhë.
Edhe shitja e ndonjë futbollisti të rëndësishëm nga skuadra aktuale nuk do të mjaftonte për të përballuar koston gjigante që do të kërkohej për dy nga yjet më të kërkuar në futbollin botëror.
Florentino Perez preferon Michael Olisen?
Për këtë çështje ka folur gazetari i njohur spanjoll Tomas Roncero, i cili ka zbuluar se, në rast se presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, do të duhej të zgjidhte mes dy yjeve, ai do t’i jepte përparësi Michael Olises.
“Po ta pyesësh Florentinon se kë do të transferonte tani mes Olises dhe Haalandit, ai do të të thoshte francezin, sepse ky është një profil që pëlqehet më shumë në Bernabeu”, deklaroi Roncero në emisionin El Chiringuito de Jugones.
Olise, i cili aktualisht luan për Bayern Munichun, shihet si një lojtar që përputhet me filozofinë e Real Madridit falë teknikës, kreativitetit dhe aftësisë për të krijuar diferencën në repartin ofensiv.
Nga ana tjetër, Haaland mbetet një nga sulmuesit më dominues në botë dhe një objektiv i madh i shumë klubeve evropiane.
Por transferimi i tij nga Manchester City do të ishte një operacion jashtëzakonisht i komplikuar, pasi klubi anglez nuk ka interes ta humbasë yllin norvegjez dhe do të kërkonte një shumë rekord për ta lënë të largohet.
Në të dyja rastet, bindja e lojtarit mund të mos jetë pengesa kryesore.
Sfida më e madhe do të ishte arritja e një marrëveshjeje me Bayern Munichun ose Manchester Cityn, dy klube që nuk kanë ndërmend të ndahen lehtë nga yjet e tyre. /Telegrafi/