“Obsession” thyen pritshmëritë - afro 350 milionë euro të ardhura globale
Filmi horror "Obsession" ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm në kinematë botërore, duke kaluar 340 milionë euro të ardhura globale nga shitja e biletave.
Pas dy muajsh në kinema, filmi ka arkëtuar rreth 206 milionë euro në tregun vendas dhe 134 milionë euro në tregjet ndërkombëtare.
I drejtuar nga YouTuberi Curry Barker, filmi është realizuar me një buxhet prej vetëm rreth 640 mijë eurosh, ndërsa të drejtat e shpërndarjes u blenë për afërsisht 12 milionë euro, duke e kthyer atë në një nga surprizat më fitimprurëse të vitit.
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Ndryshe nga shumica e filmave që humbasin interesin e publikut pas disa javësh, “Obsession” ka vazhduar të tërheqë shikues.
Vetëm gjatë fundjavës së festës së Pavarësisë në ShBA, ai arkëtoi rreth 4.5 milionë euro në Amerikën e Veriut dhe 10.2 milionë euro në tregjet e huaja.
Historia ndjek personazhin Bear, të interpretuar nga Michael Johnston, i cili bën një marrëveshje misterioze për të fituar zemrën e Nikkit, personazh i luajtur nga Inde Navarrette.
Suksesi i “Obsession”, së bashku me filmin horror Backrooms, po tregon se publiku i ri vazhdon të mbështesë filmat horror në kinema, duke sfiduar idenë se gjeneratat e reja nuk janë më të interesuara për ekranin e madh. /Telegrafi/