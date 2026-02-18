“O Zot ma ruaj djalin”, Rogerti shpërthen në lot pas debatit me Selin në BBVA
Gjatë ditës së sotme, banori i Big Brother VIP Albania, Rogeri, ka pasur një reagim tejet emocional pas debatit të ashpër me Selinën.
Ai nuk ka mundur të kontrollojë lotët, teksa shprehej i prekur nga përmendja e djalit të tij brenda lojës.
“Nuk përmendet djali ashtu. Mbaje djalin fort se jam i fort, ma puth djalin o zemër, kërkoj falje për çdo gjë, o Zot ma ruaj djalin. Jam mirë, jam mirë”, tha Rogeri, duke treguar emocionet e thella që po përjetonte.
Debati me Selinën ka qenë i vazhdueshëm që nga mbrëmja e djeshme, duke shkaktuar tension të madh brenda shtëpisë dhe duke nxjerrë në pah anët më të ndjeshme të banorit.
Reagimi i tij ka prekur edhe shikuesit, të cilët kanë komentuar për ndjeshmërinë dhe sinqeritetin e tij. /Telegrafi/
