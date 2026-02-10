"O Klod a të kam burrë?", Elijona i shkon në shtrat banorit, teksa ai rri i shtrirë
Një moment i tensionuar, por edhe i afërt, është shfaqur së fundmi mes Elijonës dhe Klodit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova.
Ajo i ka shkruar Klodit në shtrat, duke i thënë: “O Klod, a të kam burrë, ne duhet të diskutojmë e të stërdiskutojmë”.
Ndërsa Klodi është i shtrirë dhe nuk është i kthyer nga Elijona, ajo vazhdon ta thërresë: “Klodi, o Klodi, a di që gruas nuk i bën t’ia prishësh qejfin”.
Klodi përgjigjet: “Edhe gruaja më e qitë poshtë burrin është gjëja më e keqe. Meqë do të flasësh për burra e për gra, gruaja nuk bën ta ulë kurrë burrin”.
Elijona ia kthen: “Kur të ula”.
Por Klodi shton: “Nuk dua ta diskutoj”.
Elijona thekson: “Kur gruaja është vetëm me burrin, gruaja i thotë gjithçka burrit. Në momentin që del në sy të të tjerëve, gruaja e mbron burrin”.
Klodit i duket se mbrojtja e Elijonës është e ekzagjeruar dhe thotë: “A ti e ke çarë duke më mbrojtur”.
Ky moment ka tërhequr vëmendjen e publikut, duke treguar dinamikën e ndërlikuar mes dy banorëve dhe afërsinë që po zhvillohet mes tyre. /Telegrafi/