Njeriu që qëndron pas sensacionit të Ekuadorit: Sebastian Beccacece e bezdisi Messin dhe e tërboi vendin - tani është i çmendur nga lumturia
Ekuadori si një vend i tërë po feston kualifikimin e shumëpritur për fazën eliminatore dhe heroi kryesor i kësaj arritje padyshim se është trajneri Sebastian Beccacece.
Menjëherë pas golit të fitores në ndeshjen kundër Gjermanisë (2–1) ai u ngjit në tribunën e stadiumit për të festuar me gruan e tij të dashur Patricia Persson.
Pas ndeshjes ai përfundoi përsëri atje! Shumë përqafime dhe dashuri.
Ky rezultat do të thotë shumë për Beccacecen, sepse vetëm pak ditë më parë ai urrehej në Ekuador. Pas ndeshjes 0–0 kundër Kuraçaos, ai u ofendua aq shumë nga tribunat saqë gruaja e tij Patricia u detyrua të ndërhynte: ajo u hodhi ujë tifozëve dhe argumentoi se Ekuadori nuk ishte i keq.
"Më vjen shumë keq që nuk kam arritur të hyj në zemrat e tifozëve ekuadorianë. Me sa duket nuk jemi lidhur. Ka diçka tek unë që nuk u pëlqen dhe kjo është në rregull. E pranoj këtë”, tha Beccacece pas asaj ndeshjeje.
Ekuadori u tmerrua që në dy ndeshje të Kupës së Botës ekipi kombëtar nuk kishte shënuar asnjë gol. Komentet e Beccacecee vetëm sa i irrituan njerëzit, sepse pas barazimit me Bregun e Fildishtë, të humbur në minutën e 90-të, ai tha: "Duhet ta pranojmë dhimbjen e një rezultati të pamerituar. Ekipi duhet të kuptojë pikat e tij të forta pavarësisht dhimbjes".
Para ndeshjes kundër Gjermanisë, në kampin ekuadorian kishte tension. Presidenti i federatës së futbollit, Francisco Egas, erdhi në stërvitje, dhe mesfushori Moises Caicedo tha: "Është e trishtueshme. Tifozët paguan për biletat e tyre dhe ne duam të shohim buzëqeshjet e tyre, për të festuar golat. Ndoshta është edhe më e dhimbshme për mua sesa për tifozët".
Tani gjithçka është shumë më pozitive. Edhe pse mediat lokale ende kanë pyetje. Gazeta ekuadoriane Expreso botoi një artikull pas ndeshjes me titullin: "A e mundi Ekuadori Gjermaninë falë apo pavarësisht Sebastinn Beccacece?".
L'allenatore dell'Ecuador, Beccacece, al gol di Plata 🤣pic.twitter.com/VsZqI90xHf
— Pasquale🏆 (@McPako8) June 25, 2026
Faktet më të spikatura rreth Beccacece: ai nuk ishte kurrë profesionist, shiste produkte pastrimi, studioi në internet për t'u bërë trajner në internet
Le ta njohim më mirë heroin e ri të Ekuadorit.
Sebastiani e përfundoi karrierën e tij si lojtar në moshën 17 vjeçare, duke mos arritur kurrë nivelin profesional. Ishte e dhimbshme, sepse vëllai i tij binjak arriti në divizionin e dytë në Argjentinë, dhe vëllai i tij më i vogël luajti në kampionatin e qytetit në Rosario.
"Do të doja të luaja vetë, por shpejt e kuptova se nuk kisha aftësi të mjaftueshme. Dhe për mua ishte gjithashtu e qartë se vëllezërit e mi po luanin më shumë dhe po përparonin më shpejt. E shndërrova dhimbjen dhe shenjën në përparim”, tha Beccacece.
Në moshën 17 vjeçare, Beccacece shiste produkte pastrimi - ai e ndihmonte të atin me biznesin. Në mëngjes punonte dhe pastaj vraponte për të stërvitur djemtë. Ai punoi për herë të parë si trajner në moshën 18 vjeçare: stërviste fëmijë katër dhe pesë vjeç në një shkollë futbolli.
Ai u takua me gruan e tij të ardhshme, Patricia Persson, në universitet, në fakultetin e edukimit fizik. Ata janë të martuar për më shumë se 20 vjet dhe kanë dy vajza. Gruaja e tij është gjithmonë pranë tij, megjithëse pothuajse kurrë nuk jep intervista. Ajo foli me gazetarët në vitin 2016, kur asgjë nuk po shkonte për Beccacece në Universidad de Chile: tifozët po përplaseshin dhe lojtarët po grindeshin. "Nuk dimë më kujt t'i lutemi", tha ajo e lodhur.
Ai e mori licencën e trajnerit në internet. Ai filloi studimet në Rosario, por shpejt mori një ftesë nga Jorge Sampaoli për të ardhur në Peru, kështu që e përfundoi kursin nga distanca.
Në Peru gjithçka filloi me një histori mahnitëse: për të punuar me Sampaolin, 22-vjeçari Beccacece kaloi tre ditë duke udhëtuar me autobus. Ai nuk kishte mundësi të përballonte një biletë avioni që kushtonte 500 dollarë, kështu që Sampaoli ia bleu. Por më pas Sampaoli humbi një ndeshje dhe kërcënimi i shkarkimit ishte i dukshëm. Bileta për Beccacece duhej të kthehej, por heroi i ardhshëm nuk do të dorëzohej kaq lehtë: ai kishte pritur tre vjet për një shans në futbollin e madh, kështu që ishte gati të improvizonte.
Kështu që ai u nis për një udhëtim tre-ditor me autobus nëpër disa vende. Komunikimi bëhej vetëm nëpërmjet telefonit dhe kafeneve të internetit herë pas here, ai udhëtonte në vende gjysmë të shtrira dhe nuk mundi të lahej gjatë gjithë udhëtimit. Ai kishte dy çanta me vete dhe as nuk e dinte se ku do të jetonte. Ai mbërriti në stacion dhe Sampaoli as nuk erdhi ta takonte! Iu desh të priste 40 minuta.
Ai dhe Sampaoli kanë qenë miq për më shumë se 20 vjet. Ata u takuan në universitet. Beccacece kaloi një kohë të gjatë si asistent i tij: së bashku ata kaluan nëpër gjashtë klube dhe dy ekipe kombëtare. Si asistent ai fitoi Kupën e Amerikës 2015 me Kilin dhe shkoi në Kupën e Botës 2018 me Argjentinën.
Në ekipin kombëtar të Argjentinës, Sebastiani u grind me Lionel Messin. Clarin raportoi në atë kohë se para një ndeshjeje miqësore kundër Spanjës në mars të vitit 2018, të cilën Argjentina e humbi 6-1, Leo humbi toruan në stërvitje. Beccacece kishte ndaluar një stërvitje dhe ishte përpjekur ta korrigjonte Messin, duke i prekur shpatullën. Nuk ishin korrigjimet, por vetë prekja që e tërboi Leon. Pas kësaj, ai madje i kërkoi Sampaolit të sigurohej që një gjë e tillë të mos ndodhte më kurrë.
Beccacece ka një tatuazh të madh me Patricia-n dhe vajzat e tyre. Në shpinën e tij ka një top gjigant futbolli me pjesët më të rëndësishme të jetës së tij brenda. Prindërit e tij janë gjithashtu atje dhe madje edhe klubi i tij i preferuar, Newell's Old Boys, skuadra e parë e Leo Messit. "Një ndeshje e Newell's ishte pika kulmore e çdo fundjave. Lidhjet midis njerëzve krijohen në stadium. Nuk ka rëndësi se nga je”, kujtoi ai.
Në shtëpi, familja Beccaceces mezi flet për futboll. Sebastian thotë se gruaja dhe vajzat e tij jetojnë jetën e tyre dhe ai përpiqet të "zhveshë kostumin e trajnerit" në shtëpi.
Marcelo Bielsa është idhulli i Beccacece-s. "Ai është modeli im dhe forca ime lëvizëse. Babai im më çonte në seancat stërvitore të hapura të Neëell’s të enjteve, dhe atje mund të dëgjoje konferencat e tij për shtyp. Ndiqja çdo ndeshje të të gjitha ekipeve të tij. Nuk kishte rëndësi nëse ishte Meksika, Espanyoli apo kombëtarja e Argjentinës. E pashë se si merrte vendimet e duhura dhe përpiqesha të kuptoja se çfarë ndiente, çfarë po ndodhte në ndeshje, çfarë zgjedhjesh bënte", ka thënë Sebastian.
E megjithatë, Beccacece e refuzoi Bielsën kur Marcelo e ftoi të bashkohej me ekipin kombëtar të Kilit. E gjitha kjo ndodhi sepse në atë kohë ai tashmë po punonte me Sampaolin. Ai nuk donte ta linte mikun e tij. Në fund, ai nuk pati kurrë kohë të punonte me Bielsën. Dhe tani të dy janë trajnerë kryesorë në Kupën e Botës. Dhe tani është mjaft e mundur që Sebastian të arrijë një rezultat edhe më të mirë se idhulli i tij. /Telegrafi/