Një skenë e pazakontë në Formula 1: Presidenti çek Petr Pavel fotografoi garën në Hungari
Një skenë e pazakontë tërhoqi vëmendjen gjatë Çmimit të Madh të Hungarisë në Formula 1. Presidenti i Republikës Çeke, Petr Pavel, u shfaq në pistën e Formula 1 jo si mysafir apo spektator, por si fotograf, i pajisur me kamerë profesionale dhe akreditim zyrtar të FIA-s.
Pavel ndoqi nga afër seancat stërvitore dhe kualifikuese të së shtunës, ku realizoi fotografi pranë fotografit të njohur çek të Formula 1, Jirí Krenek.
Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që presidenti çek shfaq pasionin e tij për fotografinë në sportet motorike.
Vetëm pak javë më parë, ai ishte i pranishëm në garën legjendare 24 Orët e Le Mans në Francë, ku gjithashtu fotografoi nga afër ngjarjen me pajisje profesionale.
Ish-kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s është një adhurues i njohur i sporteve motorike. Gjatë viteve ai ka fotografuar gara të MotoGP dhe World Superbike në Brno, ndërsa ka udhëtuar edhe në Shtetet e Bashkuara dhe Arabinë Saudite për të ndjekur nga afër gara si NASCAR dhe Rally Dakar.
Prania e tij në Hungari si fotograf u bë një nga momentet më të veçanta jashtë pistës gjatë fundjavës së Formula 1, duke treguar edhe një herë pasionin e presidentit çek për fotografinë dhe sportet motorike. /Telegrafi/