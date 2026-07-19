Antonelli fiton Çmimin e Madh të Belgjikës, merr një shtysë të madhe në garën për titull pas aksidentit të Russellit
Kimi Antonelli u rikthye te fitoret duke triumfuar në Çmimin e Madh të Belgjikës të dielën, pasi mposhti Charles Leclercin, ndërsa shoku i tij i skuadrës te Mercedesi dhe rivali për titull, George Russell, nuk arriti ta përfundonte garën.
Antonelli e nisi garën nga pole position, por humbi vendin e parë ndaj Leclercit, i cili përfitoi nga një periudhë me Virtual Safety Car për të kursyer kohë gjatë ndalesës në bokse.
Megjithatë, italiani riktheu epërsinë 10 xhiro para fundit duke parakaluar pilotin e Ferrarit dhe më pas siguroi fitoren e gjashtë të sezonit dhe të karrierës së tij në Formula 1, të parën që nga Çmimi i Madh i Monakos muajin e kaluar.
“Le të shkojmë! Faleminderit shumë, djema”, u dëgjua Antonelli në radion e Mercedesit pas kalimit të vijës së finishit.
Leclerc e mbylli garën në vendin e dytë, ndërsa Max Verstappen përfundoi i treti, pasi kishte marrë përkohësisht kryesimin në xhiron e parë përpara se ta humbte sërish ndaj Antonellit.
YES, KIMI! 💪
ANTONELLI WINS THE BELGIAN GRAND PRIX! 🏆🎉#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ccrSiAYfn2
— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
Ndërkohë, gara e Russellit përfundoi që në xhiron e parë, pasi një kontakt me Lewis Hamiltonin e rrotulloi dhe e la të bllokuar në zhavorr. Piloti britanik dukej se fajësoi më shumë makinën sesa Hamiltonin për incidentin, duke treguar tensionet në rritje brenda Mercedesit pas një goditjeje të rëndë në garën për titull.
Hamilton e mbylli garën në vendin e katërt për Ferrarin, në një ditë plot ngjarje. Ai mori një penalizim prej pesë sekondash për përplasjen me Russellin, pati diskutime të ashpra me ekipin në radio për strategjinë dhe rregullimet e makinës, ndërsa gjatë daljes nga bokset goditi edhe një mekanik të Ferrarit.
Piloti britanik u interesua menjëherë për gjendjen e mekanikut dhe u informua se ai ishte mirë, megjithatë pas garës Hamilton mbeti nën hetim për një “unsafe release” gjatë ndalesës në bokse.
THE POINTS SCORERS AT SPA 👇#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/sk91RHeYwe
— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
Lando Norris, i cili e nisi garën nga vendi i 13-të për shkak të një penalizimi në renditjen e startit, bëri një rikthim të shkëlqyer duke kaluar shumë rivalë dhe madje kryesoi garën përkohësisht kur pilotët e tjerë hynë në bokse. Një vonesë në pit stop e zbriti në renditje, por ai arriti ta përfundonte garën në vendin e shtatë./Telegrafi/