Një shifër e pabesueshme: LeBron James është lojtari më i paguar në historinë e NBA
Një nga basketbollistët më të mirë të të gjitha kohërave, LeBron James, nënshkroi zyrtarisht dje (e premte) me Philadelphia 76ers. Kontrata e re do ta bëjë atë lojtarin më të paguar në historinë e NBA.
Deri në fund të sezonit 2026/27, fitimet totale të kontratës në karrierën e James do të arrijnë një rekord prej 585 milionë dollarësh, sipas Spotrac, bazës së të dhënave më të madhe online që gjurmon kontratat sportive, pagat e lojtarëve dhe financat e ekipit në sportet profesionale.
James u pasua nga Kevin Durant me fitime prej 545 milionë dollarësh, i ndjekur nga Steph Curry me 532 milionë dollarë. Paul George ka fituar 460 milionë dollarë në karrierën e tij në NBA deri më tani, ndërsa Kaëhi Leonard është i pesti me 426 milionë dollarë.
Agjenti i James, Rich Paul, i konfirmoi gazetarit të ESPN, Shams Charania, se LeBron ra dakord për një bashkëpunim dyvjeçar me 76ers me vlerë tetë milionë dollarë, i cili përfshin edhe një opsion për blerjen e një lojtari për sezonin e dytë.
If the upcoming 2026-27 season is LeBron James' last, he'll finish his career having earned over $585M on the court, the most in NBA history.
Earnings Thru 2026-27
1. LeBron James, $585M
2. Kevin Durant, $545M
3. Stephen Curry, $532M
4. Paul George, $460M
5. Kawhi Leonard, $426M
— Spotrac (@spotrac) July 24, 2026
Kontrata për sezonin e ardhshëm pritet të jetë rreth 3.88 milionë dollarë, që është minimumi i kontratës për veteranët.
Forbes vlerëson gjithashtu se pasuria neto e James sot është rreth 1.4 miliardë dollarë, dhe të ardhurat e tij totale jashtë fushës, para taksave, kanë tejkaluar 1 miliard dollarë. /Telegrafi/