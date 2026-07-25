Një nga basketbollistët më të mirë të të gjitha kohërave, LeBron James, nënshkroi zyrtarisht dje (e premte) me Philadelphia 76ers. Kontrata e re do ta bëjë atë lojtarin më të paguar në historinë e NBA.

Deri në fund të sezonit 2026/27, fitimet totale të kontratës në karrierën e James do të arrijnë një rekord prej 585 milionë dollarësh, sipas Spotrac, bazës së të dhënave më të madhe online që gjurmon kontratat sportive, pagat e lojtarëve dhe financat e ekipit në sportet profesionale.

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James u pasua nga Kevin Durant me fitime prej 545 milionë dollarësh, i ndjekur nga Steph Curry me 532 milionë dollarë. Paul George ka fituar 460 milionë dollarë në karrierën e tij në NBA deri më tani, ndërsa Kaëhi Leonard është i pesti me 426 milionë dollarë.

Agjenti i James, Rich Paul, i konfirmoi gazetarit të ESPN, Shams Charania, se LeBron ra dakord për një bashkëpunim dyvjeçar me 76ers me vlerë tetë milionë dollarë, i cili përfshin edhe një opsion për blerjen e një lojtari për sezonin e dytë.


Kontrata për sezonin e ardhshëm pritet të jetë rreth 3.88 milionë dollarë, që është minimumi i kontratës për veteranët.

Forbes vlerëson gjithashtu se pasuria neto e James sot është rreth 1.4 miliardë dollarë, dhe të ardhurat e tij totale jashtë fushës, para taksave, kanë tejkaluar 1 miliard dollarë. /Telegrafi/

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