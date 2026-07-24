LeBron James befason të gjithë, zgjedh ekipin e ri pas aventurës me Lakers
Një nga basketbollistët më të mirë në histori, LeBron James, do të vazhdojë karrierën e tij me Philadelphia 76ers.
James do të nënshkruajë një kontratë dyvjeçare prej 8 milionë dollarësh me mundësi zgjatjeje. Ai kaloi tetë sezonet e fundit me Lakers.
James, i cili do të mbushë 42 vjeç në dhjetor, i dha fund serisë rekord prej 21 vitesh në All-NBA sezonin e kaluar, duke luajtur vetëm 60 ndeshje pasi mungoi muajin e parë për shkak të dhimbjes së nervit shiatik që i preku pjesën e poshtme të shpinës dhe këmbën e djathtë.
Ai është mbajtësi i rekordit në NBA për numrin e sezoneve të luajtura (23), ndeshjeve të luajtura (1,622) dhe pikëve (43,440). Ai ka fituar katër tituj të NBA-së deri më tani, dy me Miami Heat, një me Cleveland dhe një me LA Lakers.
Duke ardhur në Filadelfia, ky klub ka një potencial prej pesë lojtarësh që me siguri do të luftojnë për një ring në sezonin e ardhshëm.
Si kujtesë, përveç James, pesëshja titullare do të përfshijë Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown dhe Joel Embiid.
Nga rruga, para se të transferohej në Filadelfia, LeBron luajti për Cleveland, Miami Heat dhe Los Angeles Lakers./Telegrafi/