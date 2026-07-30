KB Vëllaznimi mbetet në Superligën e Kosovës
Vëllaznimi i Gjakovës do të luajë në Superligën e Kosovës në basketboll edhe në edicionin e ardhshëm.
Të drejtën për të garuar në Superligë e kishte Drita e Gjilanit. Por ky klub nuk plotësoi kriteret për licencim për Superligë.
Rrjedhimisht FBK-ja shpalli konkurs për të plotësuar vendin e mbetur vakant.
Dhe Bordi i FBK-së të enjten njoftoi se është miratuar aplikimi i KB Vëllaznimi “për Wild Card në Superligë”.
Vëllaznimi ra nga Superliga mes kundërthënieve për një interpretim të turbullt të rregullave nga përgjegjësit e garave të FBK-së, gjë që ndodhi vetëm në javën e fundit të kampionatit të rregullt.
Tani, skuadra gjakovare do të jetë sërish në elitën e basketbollit kosovar, edhe pse më parë kishte kërcënuar për padi. /Telegrafi/
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