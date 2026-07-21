Federata e Basketbollit lëshon konkurs për klubet që ta zëvendësojnë KB Dritën
Federata e Basketbollit të Kosovës (FBK) ka kërkuar nga klubet të bëjnë kërkesë për t’u inkuadruar në elitë për ta zëvendësuar KB Dritën.
Drita u largua nga garat shkaku që nuk arriti të gjejë palestër për t’i zhvilluar ndeshjet si vendas.
Kësisoj, FBK ka bërë një konkurs për “Wildcard”, ku klubet mund të bëjnë kërkesë, por duhet të plotësojnë disa kritere.
“Konkurs për Wildcard – ProCredit Superliga 2026/27
Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës shpall konkurs për plotësimin e një (1) vendi vakant në ProCredit Superligën e Kosovës për edicionin 2026/27 përmes mekanizmit Wildcard.
Klubet e interesuara duhet të plotësojnë kriteret për Licencën A dhe të dëshmojnë kapacitetet:
Infrastrukturore
Organizative
Financiare
Sportive
Ligjore dhe administrative”, thuhet në komunikatë./Telegrafi/