“Një rrëmujë e tmerrshme” – Historia e asaj që ndodhi mes Atletico Madridit dhe Barcelonës për transferimin e Alvarezit
Saga e transferimit të Julian Alvarez te Barcelona ka qenë një nga historitë më të tensionuara të afatit kalimtar të verës, me akuza, përplasje publike dhe një marrëdhënie të dëmtuar mes dy klubeve.
Sipas The Athletic, një burim i nivelit të lartë brenda Atletico Madridit e ka përshkruar situatën si një “kaos absolut”, duke përdorur edhe një shprehje shumë më të ashpër: “Një rrëmujë e tmerrshme”.
Atletico Madrid akuzoi Barcelonën për sjellje “të neveritshme” gjatë përpjekjeve të kampionëve të Spanjës për të transferuar sulmuesin argjentinas. Klubi madrilen madje e raportoi drejtpërdrejt Barcelonën në Federatën Spanjolle të Futbollit.
Nga ana tjetër, Barcelona këmbënguli se kishte vepruar në mënyrë plotësisht profesionale gjatë gjithë afatit kalimtar. Megjithatë, katalunasit paralajmëruan se në këtë histori ishte kaluar një “vijë e kuqe” në marrëdhëniet mes dy klubeve.
Ndërkohë, në ditët e fundit të afatit kalimtar, edhe Arsenali shqyrtoi mundësinë për të bërë një ofertë për Alvarez.
Situata u përshkallëzua edhe më tej kur sulmuesi 26-vjeçar u vërshëllye nga një pjesë e tifozëve të Atletico Madridit në stadiumin “Metropolitano”.
Spekulimet për një largim të mundshëm të Alvarez nga Atletico kishin nisur që një vit më parë. Ato ishin nxitur edhe nga agjenti i lojtarit, Fernando Hidalgo, si dhe nga deklaratat publike të disa futbollistëve të Barcelonës, të cilët kishin lënë të kuptohej se argjentinasi do të ishte një përforcim i mirë për skuadrën katalunase.
Alvarez u transferua te Atletico nga Manchester City dhe në sezonin e tij të parë shënoi 29 gola, duke treguar menjëherë rëndësinë e tij për ekipin.
Megjithatë, marrëdhënia me trajnerin Diego Simeone nuk ishte gjithmonë e qetë, ndërsa mosmarrëveshjet rreth rolit dhe skemave taktike krijuan tensione.
Fillimisht, Atletico Madrid vendosi një çmim prej 150 milionë eurosh për sulmuesin. Më vonë, Barcelona bëri një ofertë prej rreth 100 milionë eurosh, duke shkaktuar një përplasje të hapur mes dy klubeve.
Situata u shoqërua edhe me polemika në rrjetet sociale dhe reagime të ashpra nga të dyja palët, ndërsa transferimi që dukej gjithnjë e më i mundshëm përfundimisht nuk u realizua.
Në fund, Julian Alvarez qëndroi te Atletico Madrid. Megjithatë, pas gjithë kësaj sage dhe tensioneve të krijuara, mbetet për t’u parë nëse argjentinasi do të vazhdojë gjatë në Madrid apo nëse kjo histori do të rikthehet në një nga afatet e ardhshme kalimtare. /Telegrafi/