“Los Blancos” të impresionuar, Cucurella konsiderohet tashmë lojtar elitar
Sipas “Diario AS”, te Real Madridi janë jashtëzakonisht të kënaqur me paraqitjet dhe përshtatjen e Marc Cucurellas, ndërsa brenda klubit tashmë e konsiderojnë spanjollin si një futbollist të nivelit elitar.
“Los Blancos” zhvilluan një afat kalimtar spektakolar gjatë verës, duke afruar disa emra të rëndësishëm, mes tyre Bernardo Silva, Yan Diomande dhe Denzel Dumfries.
Cucurella iu bashkua Real Madridit si kampion bote, pasi gjatë fushatës së suksesshme të Spanjës kishte luajtur çdo minutë të turneut, duke qenë një nga lojtarët e rëndësishëm të “La Roja”-s në rrugëtimin drejt titullit.
Përveç cilësive të tij në fushën e lojës, 28-vjeçari ka lënë menjëherë përshtypje edhe për personalitetin dhe karakterin e tij pozitiv në dhomën e zhveshjes.
Nën drejtimin e Jose Mourinhos, Real Madridi kishte synuar gjatë kësaj vere të shtonte në skuadër futbollistë me përvojë dhe personalitet, krahas investimeve te talentet e rinj, si Carlos Espi.
Cucurella i ofron Mourinhos një alternativë të nivelit të lartë në krahun e majtë të mbrojtjes, së bashku me Alvaro Carreras.
Kjo pritet të krijojë konkurrencë të fortë për formacionin dhe t’i japë trajnerit më shumë mundësi zgjedhjeje gjatë një sezoni të gjatë dhe të ngarkuar. /Telegrafi/