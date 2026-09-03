Julian Alvarez do t'i ofrohet Barcelonës në janar nga Atletico Madridi
Julian Alvarez po e mban të hapur mundësinë e nënshkrimit me Barcelonën pasi qëndroi te Atletico Madridi pas mbylljes së afatit kalimtar. Sulmuesi 26-vjeçar do të presë deri në janar për të parë nëse një marrëveshje mund të ringjallet, për të cilën Barcelona vlerëson një diferencë prej rreth 60 milionë eurosh në rregulloret e Fair Play Financiar.
Afati i transferimeve u mbyll me Alvarezin ende nën urdhrat e Diego Simeones. Pas disa ditësh të shënuara nga pasiguria rreth të ardhmes së tij, lojtari u rikthye në stërvitje me grupin dhe do të vazhdojë të garojë në La Liga me Atletico Madridin derisa të rihapet afati kalimtar.
Qëndrimi në fushë nuk do ta kishte mbyllur marrëveshjen. Sipas informacionit të zbuluar nga gazetari Jose Alvarez në El Chiringuito, Barcelona beson se mund të ketë afërsisht 60 milionë euro në fonde për fair play financiar në dispozicion në janar për të provuar të ecë përpara me nënshkrimin.
Kjo shumë nuk përfaqëson një ofertë prej 60 milionë eurosh për Atleticon, por më tepër diferencën financiare që klubi katalunas do të kishte për të ndjekur transferimin. Diferenca është e konsiderueshme sepse Alvarez është nën kontratë me klubin madrilen deri në vitin 2030, kështu që çdo largim do të kërkonte gjithashtu një marrëveshje midis klubeve.
🚨🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez.
😱 "El entorno de Julián cree que el Atleti será el que ofrecerá a Julián al Barça en enero".
💰 "El Barça tiene fair play financiero para ficharle en invierno". pic.twitter.com/JGp6kdL3cA
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2026
Skenari që po shqyrtohet nga grupi i sulmuesit përfshin një ndryshim të mundshëm të qëndrimit nga Atletico Madrid gjatë katër muajve të ardhshëm. Pritet që tensionet midis palëve të rriten përsëri dhe që vetë klubi të fillojë negociatat në janar.
Alvarez gjithashtu ka një peshë të konsiderueshme ekonomike dhe sportive brenda skuadrës. Argjentinasi luajti 57 ndeshje dhe shënoi 20 gola gjatë sezonit 2025/26, pasi kishte shënuar 29 gola në 54 paraqitje në sezonin e tij të parë në Madrid.
Pengesa kryesore për Barcelonën vazhdon të jetë qëndrimi i Atletico Madrid. Klubi madrilen refuzoi të lehtësonte largimin e tij drejt Barcelonës gjatë verës dhe arriti ta mbyllte afatin kalimtar me sulmuesin ende në skuadër.
Situata kontraktuale është në favor të Atleticos. Julian Alvarez nënshkroi deri në vitin 2030 kur erdhi nga Manchester City, dhe nuk ka një afat të menjëhershëm për Atleticon për të negociuar. Vlera e tij në treg është vendosur gjithashtu në rreth 120 milionë euro, një shifër që e bën të pamundur çdo skenar të një tarife të reduktuar transferimi.
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Sulmi i Simeones ndryshoi gjithashtu përpara se të mbyllej afati i transferimeve. Atletico solli Jonathan Davidin në huazim nga Juventusi me një opsion blerjeje prej 25 milionë eurosh, duke rritur kështu opsionet e tyre sulmuese së bashku me Alvarez dhe Alexander Sorloth.
Një element tjetër mund të hyjë në lojë para janarit. Sipas informacionit të publikuar më 3 shtator, sulmuesi po shqyrton mundësinë e ndërrimit të agjentit përpara se të hapet afati i ardhshëm i transferimeve. Një vendim i tillë do të ndryshonte përfaqësuesit përgjegjës për menaxhimin e së ardhmes së tij.
Deri atëherë, Alvarez do të duhet të konkurrojë me Atleticon në La Liga. Mundësia tjetër konkrete për të rihapur negociatat do të vijë në janar 2027, kur Barcelona do të jetë në gjendje të vlerësojë situatën e saj financiare dhe, mbi të gjitha, nëse qëndrimi i Atleticos në lidhje me një transferim ka ndryshuar. /Telegrafi/