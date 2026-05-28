Një burrë arrestohet pasi për dy vite radhazi ka shpenzuar para nga karta bankare e Johnny Depp - aktori nuk e kishte vënë re
Një burrë i dyshuar është arrestuar në Hungari pasi dyshohet se ka përdorur të dhënat e vjedhura të kartës së kreditit të Johnny Depp dhe ka shpenzuar qindra mijëra paund gjatë dy viteve.
Sipas Comic Basics, ky rast përfshinte një seri të gjatë transaksionesh online që kaluan pa u vënë re për muaj të tërë përpara se të raportoheshin.
Sipas hetuesve, i dyshuari është një 27-vjeçar nga Jordania, i cili u arrestua në Budapest, ku dyshohet se kishte marrë me qira një apartament. Policia thotë se ai përdori të dhënat e vjedhura të kartës për të bërë shumë blerje online, duke përfshirë rezervime akomodimi dhe transaksione të tjera dixhitale.
Foto: Johnny Depp/Instagram
Hetuesit po shqyrtojnë rreth 308 transaksione të ndara, dhe vlera totale vlerësohet në më shumë se 536,000 paund, ose rreth 619,000 euro. Zyrtarët deklarojnë se konsumi ndodhi midis janarit 2024 dhe dhjetorit 2025.
Një nga detajet më të pazakonta në këtë rast është se Depp nuk ishte në dijeni të këtyre transaksioneve dhe ato u zbuluan vetëm kur banka e tij vuri re aktivitetin e dyshimtë.
Hetimi filloi në fillim të këtij viti kur banka kontaktoi degën hungareze të FBI-së pasi zbuloi tërheqje të pazakonta nga një prej llogarive të klientëve të saj. Autoritetet gjurmuan aktivitetin përmes gjurmëve të gishtërinjve të shumëfishta dixhitale, duke përfshirë adresat IP, llogaritë e email-it dhe një numër telefoni hungarez të lidhur me transaksionet. Policia përfundimisht e gjeti të dyshuarin në Budapest dhe bastisi pronën ku ai po qëndronte. Gjatë kontrollit, oficerët sekuestruan pajisje elektronike që besohet se janë përdorur në skemën e dyshuar të mashtrimit.
Oficerët thanë gjithashtu se gjetën substanca të dyshuara si drogë të paligjshme në apartament, duke çuar në një hetim të veçantë për posedim të mundshëm droge. Policia hungareze thotë se burri i ka mohuar të gjitha akuzat dhe gjykata ka urdhëruar që ai të mbahet në paraburgim në pritje të një hetimi.
Në këtë fazë, hetuesit po përpiqen të përcaktojnë se si është marrë informacioni i vjedhur i kartës së kreditit. Ata po shqyrtojnë disa mundësi, duke përfshirë një shkelje të sigurisë së të dhënave, vjedhje online ose zbulim përmes një transaksioni të mëparshëm, por asnjë shkak nuk është konfirmuar.
Vitet e fundit, Depp ka qenë në Hungari duke punuar në shumë projekte filmike. Gjatë qëndrimit të tij, ai është parë duke filmuar në disa vende të famshme rreth Budapestit, duke përfshirë zonat pranë Kështjellës së Budës dhe Shtëpisë së Operas Shtetërore Hungareze. Policia deklaron se hetimi është ende aktiv dhe se arrestime të mëtejshme nuk janë përjashtuar. Ata vazhdojnë të hetojnë detajet e mashtrimit të dyshuar dhe mundësinë e përfshirjes së personave të tjerë. /Telegrafi/